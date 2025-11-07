FC Hürth II und Trainer Fabian Montabell gehen getrennte Wege

Der FC Hürth II hat vor dem Heimspiel gegen den SSV Jan Wellem personelle Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Fabian Montabell getrennt. Die Entscheidung fiel nach der 0:4-Niederlage beim SV Frielingsdorf, der dritten Pleite in Folge und dem Abrutschen auf den ersten Abstiegsplatz der Bezirksliga Staffel 1.
Nach Vereinsangaben verlief die Trennung einvernehmlich. Co-Trainer Fabian Trötschel wird zusammen mit Felix Blome-Drees die Mannschaft am Sonntag (12.30 Uhr) an der Seitenlinie betreuen. Unterstützt wird er von Felix Blome-Drees, dem 31-jährigen Geschäftsführer und langjährigen Spieler des FC Hürth, der das Amt interimsweise übernimmt. „Ich übernehme das Amt interimsweise", erklärte Blome-Drees, der in "zwei bis drei Wochen mehr sagen" könne.
Nach einem ordentlichen Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten vier Spielen geriet die Hürther Reserve zuletzt in eine sportliche Abwärtsspirale. Seit Anfang September blieb die Mannschaft sechsmal in Folge ohne Sieg, zuletzt sogar drei Spiele ohne eigenen Treffer. Mit acht Punkten nach zehn Spieltagen steht der FCH II aktuell auf einem Abstiegsrang.