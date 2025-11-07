FC Hürth II und Trainer Fabian Montabell gehen getrennte Wege

Montabell kam 2020 nach Hürth

Montabell, gebürtig aus Hannover, hatte seine aktive Karriere unter anderem beim Bundesligisten Hannover 96 verbracht, wo er unter Trainer Ewald Lienen auf sechs Einsätze in der Bundesliga kam. Nach weiteren Stationen, darunter beim SC Fortuna Köln, wechselte er 2020 zum FC Hürth II – zunächst als Spieler, ab 2022 dann als Trainer.

Unter seiner Leitung zeigte die junge Hürther Mannschaft immer wieder ansprechende Leistungen, zuletzt aber fehlte die Konstanz.

Am Sonntag wartet auf das Duo gleich eine wichtige Bewährungsprobe: Gegen den SSV Jan Wellem, derzeit als Tabellenfünfter mit Ambitionen für mehr, gilt es, den Negativlauf zu stoppen – und den ersten Sieg seit dem vierten Spieltag einzufahren.