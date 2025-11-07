 2025-10-30T14:25:35.653Z

FC Hürth II und Trainer Fabian Montabell gehen getrennte Wege

Zweitvertretung des Landesligisten muss sich auf Trainersuche begeben.

Der FC Hürth II hat vor dem Heimspiel gegen den SSV Jan Wellem personelle Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Fabian Montabell getrennt. Die Entscheidung fiel nach der 0:4-Niederlage beim SV Frielingsdorf, der dritten Pleite in Folge und dem Abrutschen auf den ersten Abstiegsplatz der Bezirksliga Staffel 1.

Nach Vereinsangaben verlief die Trennung einvernehmlich. Co-Trainer Fabian Trötschel wird zusammen mit Felix Blome-Drees die Mannschaft am Sonntag (12.30 Uhr) an der Seitenlinie betreuen. Unterstützt wird er von Felix Blome-Drees, dem 31-jährigen Geschäftsführer und langjährigen Spieler des FC Hürth, der das Amt interimsweise übernimmt. „Ich übernehme das Amt interimsweise", erklärte Blome-Drees, der in "zwei bis drei Wochen mehr sagen" könne.

Sechs Spiele ohne Sieg

Nach einem ordentlichen Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten vier Spielen geriet die Hürther Reserve zuletzt in eine sportliche Abwärtsspirale. Seit Anfang September blieb die Mannschaft sechsmal in Folge ohne Sieg, zuletzt sogar drei Spiele ohne eigenen Treffer. Mit acht Punkten nach zehn Spieltagen steht der FCH II aktuell auf einem Abstiegsrang.

Montabell kam 2020 nach Hürth

Montabell, gebürtig aus Hannover, hatte seine aktive Karriere unter anderem beim Bundesligisten Hannover 96 verbracht, wo er unter Trainer Ewald Lienen auf sechs Einsätze in der Bundesliga kam. Nach weiteren Stationen, darunter beim SC Fortuna Köln, wechselte er 2020 zum FC Hürth II – zunächst als Spieler, ab 2022 dann als Trainer.

Unter seiner Leitung zeigte die junge Hürther Mannschaft immer wieder ansprechende Leistungen, zuletzt aber fehlte die Konstanz.

Am Sonntag wartet auf das Duo gleich eine wichtige Bewährungsprobe: Gegen den SSV Jan Wellem, derzeit als Tabellenfünfter mit Ambitionen für mehr, gilt es, den Negativlauf zu stoppen – und den ersten Sieg seit dem vierten Spieltag einzufahren.

