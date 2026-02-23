FC Hürth II stürzt Tabellenführer im Sieben-Tore-Spektakel

Das musste gefeiert werden: Schwarz-Weiß Köln war eine Halbzeit in Unterzahl und siegte durch einen Treffer in der Nachspielzeit. – Foto: SW Köln

Ein spektakulärer Rückrundenstart mit so manchen Überraschungen hat die Bezirksliga 1 sofort durcheinander gewirbelt. Spitzenreiter Südwest Köln ging in Hürth im Sieben-Tore-Spiel als Verlierer vom Feld – und musste den Platz an der Sonne räumen. Deutz 05 nutzte die Steilvorlage eiskalt und stürmte mit einem souveränen Auswärtssieg in Hoffnungsthal an die Tabellenspitze. Auch dahinter verschoben sich die Kräfteverhältnisse, während Bergfried Schönenbach schockte und Rheindörfer im Derby ein Ausrufezeichen setzte. Die Liga ist zurück – und wie!

Südwest verliert Tabellenführung: Hürth II siegt im 4:3-Spektakel Paukenschlag zum Rückrunden-Auftakt in der Bezirksliga Staffel 1! Der FC Hürth II sorgt für eine faustdicke Überraschung und schlägt den bisherigen Spitzenreiter DJK Südwest Köln mit 4:3. Während die Hausherren eine furiose erste Halbzeit feierten, rutschen die Kölner durch die erst zweite Saisonniederlage auf Rang zwei ab – die Tabellenführung wandert zur SpVg Deutz 05.

Hürther Effizienz gegen Kölner „Slapstick“ Bereits nach acht Minuten eröffnete Felix Neuhäuser, eine Leihgabe aus dem Kader der ersten Mannschaft, per Freistoß den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Noah Neuhaus auf 2:0 (11.). Die Gäste von der DJK Südwest wirkten völlig von der Rolle und lieferten unfreiwillige Schützenhilfe. Kurz vor der Pause machten Noah Neuhaus (41.) und Sam-Calvin Kisekka (43.) mit einem Doppelschlag scheinbar alles klar. „Es war ein extrem ereignisreiches Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir die Fehler des Gegners mit einer brutalen Effizienz ausgenutzt und unsere Chancen konsequent in vier Tore umgemünzt“, bilanzierte Hürth-Coach Thomas Frohn nach der Partie zufrieden. Besonders das 3:0 durch Kisekka, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte, hob der Trainer hervor.

Ganz anders die Sichtweise von DJK-Trainer Daniel Errens, der mit der Defensivleistung seiner Elf hart ins Gericht ging: „Wir haben heute gegen uns selbst verloren. Bei allen vier Gegentoren haben wir durch individuelle Fehler quasi als Vorbereiter für Hürth fungiert. Uns unterlaufen im Spielaufbau drei Slapstick-Fehler, liefern die Assists und die Hürther laufen dreimal alleine auf unser Tor zu.“ Kölner Powerplay und Elfmeter-Drama Doch wer dachte, die Messe sei mit dem 4:0 gelesen, sah sich getäuscht. Noch vor dem Wechsel verkürzte Philipp Graf auf 4:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel blies der Tabellenführer zur Aufholjagd. Erneut war es Philipp Graf, der in der 83. Minute auf 4:2 stellte. „Die zweiten 45 Minuten waren ein einziges Powerplay, das macht mich mächtig stolz“, so Errens. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst sah Hürths Mohammed-Yassin Mokeddem die Ampelkarte (78.), dann bekamen die Kölner einen Foulelfmeter zugesprochen. Kapitän Martin Ganser trat an, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Jan Vollath (85.). „Unser Torwart hat diesen Ball festgehalten, was für die Moral der gesamten Truppe enorm wichtig war“, betonte Frohn. Zwar gelang Ganser in der 90. Minute nach einer Ecke noch per Kopf der 4:3-Anschlusstreffer, doch trotz einer achtminütigen Nachspielzeit und „zwei Hochkarätern“ durch Hannes Laege und Philipp Graf rettete Hürth den Dreier über die Zeit. Hürth II feiert damit einen „Start nach Maß“, während Südwest Köln den „schwarzen Peter“ nächste Woche zu Hause lassen will.

»Unfassbares Spiel«: SW Köln holt Last-Minute-Sieg in Frielingsdorf Es war das erwartet emotionale Duell nach der Winterpause, das am Ende einen späten Helden fand. Während Schwarz-Weiß Köln durch den 3:2-Erfolg einen Nichtabstiegsplatz verteidigt, hat es der SV Frielingsdorf verpasst, sich entscheidend von der Gefahrenzone abzusetzen. Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnten die Hausherren die Partie in Überzahl für sich entscheiden. Dreiner bedient: »Unfassbar bitterer Nachmittag« Bereits in der zweiten Minute schockte Justin Raider die Gastgeber mit dem 0:1. Zwar konnte Philipp Schmidt zügig ausgleichen (14.), doch der Knackpunkt der Partie schien in der 41. Minute erreicht, als Kölns Marvin Mausbach mit Rot vom Feld flog. Trotz der Überzahl schaffte es Frielingsdorf jedoch nicht, den Sack zuzumachen. Entsprechend bedient zeigte sich SVF-Trainer Andreas Dreiner nach dem Schlusspfiff: „Wenn man mehr als 45 Minuten in Überzahl spielt, möchte man die Partie natürlich auf seine Seite ziehen. Leider haben wir uns gegen einen tief stehenden Gegner zu wenige klare Torchancen herausgespielt.“ Besonders die Defensivleistung stieß dem Coach sauer auf: „Wenn man vorne kein Tor erzielt, muss man zumindest das eigene Tor konsequenter verteidigen, um mit einem Punkt den Gegner tabellarisch auf Distanz zu halten. Das ist uns gestern bei allen drei Gegentoren nicht gelungen. Es war ein unfassbar bitterer Nachmittag für uns.“ Müller schwärmt vom »Lucky Punch« Auf der anderen Seite herrschte purer Stolz. SW-Coach Sven Müller konnte kaum fassen, was seine Elf nach dem Platzverweis auf den Rasen gezaubert hatte. „Es war ein unfassbares Spiel. Der Wille der Mannschaft war einfach unglaublich – wir haben nie aufgegeben und bis zur letzten Minute daran geglaubt, dass wir das Spiel ziehen können“, so Müller. Obwohl der ursprüngliche Matchplan durch den Platzverweis hinfällig war, agierten die Kölner taktisch diszipliniert. Nach dem 1:2 durch Bissai Bi Batoum (57.) und dem erneuten Ausgleich durch Kevin Ufer (65.) schlug die Stunde von Francesco Antonucci, der in der 96. Minute zum Sieg traf. Müller: „Frielingsdorf hat kaum Lösungen gegen unsere Kompaktheit gefunden, während wir immer wieder gezielt Nadelstiche nach vorne gesetzt haben. Dass wir uns am Ende mit dem Lucky Punch belohnt haben, passt einfach zu dieser Mentalität. Das war ein echter Sieg des Kollektivs.“

Deutz 05 stürmt an die Spitze: Souveräner 3:0-Sieg in Hoffnungsthal Während die Konkurrenz patzte, nahm Deutz 05 die Auswärtshürde beim TV Hoffnungsthal am Sonntagmittag souverän. Dank einer eiskalten Chancenverwertung in der ersten Halbzeit und dem besseren Torverhältnis grüßt die Diekamp-Elf nun von der Tabellenspitze. „Zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt“ Deutz-Coach Hannes Diekamp zeigte sich nach seinem Pflichtspieldebüt sichtlich zufrieden: „Es ist das erwartet intensive Spiel geworden. Zum Glück haben wir diese Intensität voll angenommen und die richtige Einstellung mitgebracht, um in Hoffnungsthal bestehen zu können. In der ersten Halbzeit hatten wir in ein, zwei Situationen kein Glück, und mussten uns bei unserem Torhüter bedanken, dass hinten die Null stand. Wir haben dann zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt, auch wenn wir spielerisch sicher noch Luft nach oben haben.“ Auf der Gegenseite trauerte Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, vergebenen Gelegenheiten nach. „Wir hatten zwar ein paar Möglichkeiten, haben diese jedoch kläglich vergeben – beziehungsweise scheiterten am gegnerischen Torwart, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Beim Stand von 0:1 hätten wir vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Den Pfiff gab es nicht, und im Gegenzug kassieren wir das 0:2. Kurz vor der Pause verursachen wir dann selbst einen Strafstoß, sodass es mit einem 0:3 in die Kabine ging“, bilanzierte Gawlik nüchtern. Viel Hektik und ein Platzverweis nach dem Wechsel Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Während Deutz den Vorsprung verwaltete, fand Hoffnungsthal keine Mittel gegen die stabilen Gäste. „Die zweite Halbzeit hatte meiner Meinung nach wenig mit Fußball zu tun; es war viel Hektik im Spiel und es gab viele lange Bälle. Für uns war es extrem wichtig, defensiv stabil zu bleiben und das Ergebnis über die Linie zu bringen – das ist das, was am Ende zählt“, erklärte Diekamp. Gawlik haderte indes auch mit der Spielleitung: „Der Schiedsrichter hatte in meinen Augen keine klare Linie. Er ließ teilweise viel laufen und gab dann wieder fragwürdige Gelbe Karten. Das hat das Spiel in der zweiten Halbzeit sehr unruhig gemacht.“ Den Schlusspunkt einer zerfahrenen Schlussphase setzte Hoffnungsthals Finn Dörmbach, der in der 86. Minute mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Ein Platzverweis, den Gawlik als „schlichtweg unnötig“ bezeichnete. Deutz übernimmt den Thron Durch den Auswärtserfolg und die gleichzeitige Niederlage der DJK Südwest Köln klettert die SpVg Deutz 05 auf den ersten Tabellenplatz. „Über die gesamte Distanz war es ein verdienter Sieg, auch wenn das Spiel kein Drei-Tore-Unterschied war“, so Diekamps Fazit. Für die 05er ist der gelungene Re-Start Gold wert: „Mit einem Sieg zu starten, ist für die Köpfe der Spieler enorm wichtig.“ In Hoffnungsthal hingegen muss man die Niederlage schnell abhaken, um den Anschluss an das obere Drittel nicht zu verlieren.

Derby-Debakel für Niehl: Rheindörfer siegen deutlich mit 5:2 Bitterer Rückrunden-Auftakt für Ford Niehl: Im Derby gegen die SpVg Rheindörfer setzte es für die Mannschaft von Dogan Oymak eine deutliche 2:5-Heimniederlage. Während die Gäste bereits nach 25 Minuten für klare Verhältnisse sorgten, herrscht bei den Niehlern nach dem Spiel tiefe Ratlosigkeit. Die Rheindörfer erwischten einen Start nach Maß. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Tillmann setzte die Hausherren von Beginn an unter Druck und belohnte sich früh: David Meyes (17.) und Manuel Montag (21.) stellten binnen weniger Minuten auf 0:2, ehe Meyes mit seinem zweiten Treffer (25.) den Blitzstart perfekt machte. Zwar keimte bei den Niehlern nach dem 1:3 durch Arnold Koumako (35.) kurzzeitig Hoffnung auf, doch in der Schlussphase schraubten erneut Montag (77.) und der eingewechselte Dennis Kuhn (82.) das Ergebnis auf 1:5 in die Höhe. Der Treffer von Yannick Zierden (85.) zum 2:5-Endstand war lediglich Ergebniskosmetik. Oymak: „Situation ist ernst, Blick geht nach unten“ Für Niehl-Coach Dogan Oymak, der bereits vor der Partie kein gutes Gefühl bezüglich der Vorbereitung hatte, war der Auftritt ein Offenbarungseid. „Wie erwartet habe ich heute genau das gesehen, was ich nicht sehen wollte: Wir waren zu keiner Zeit wirklich bereit für dieses Spiel. Glückwunsch an den Gegner – sie haben das überragend gemacht, waren in ihren Abläufen klarer, galliger und wollten den Sieg einfach mehr“, bilanzierte ein sichtlich bedienter Oymak nach der Partie. Die Enttäuschung beim Übungsleiter sitzt tief, er kündigte eine schonungslose Analyse an: „Bei uns fehlen aktuell Form, Biss und die nötige Überzeugung. Da müssen wir Tacheles reden. Das ist auch für mich und mein Trainerteam eine Herkulesaufgabe. Ich hinterfrage mich dabei genauso: Erreiche ich die Jungs immer zu 100 %? Setze ich die richtigen Impulse?“ Der Blick geht beim Tabellenneunten nun wieder verstärkt in den Rückspiegel: „Die Situation ist ernst, der Blick geht nach unten und die nächsten Wochen werden extrem hart. Wir müssen alles hinterfragen, denn die Euphorie ist uns komplett abhanden gekommen.“ Rheindörfer mit „Aggressivität und Intensität“ Ganz anders die Stimmungslage bei den Gästen. Die SpVg Rheindörfer untermauerte ihre Ambitionen und überzeugte durch Effizienz und mannschaftliche Geschlossenheit. „Der frühe Drei-Tore-Vorsprung hat uns natürlich enorm in die Karten gespielt. Wir sind genau mit der Aggressivität und Intensität in die Partie gegangen, die wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Trainer Sebastian Tillmann. Besonders die Entwicklung im Vergleich zum vergangenen Jahr hob der Coach hervor: „Entscheidend war aus meiner Sicht, dass wir nach Ballgewinnen zielstrebig geblieben sind und unsere Chancen deutlich konsequenter genutzt haben als noch in der Hinrunde.“ Trotz des deutlichen Erfolgs mahnte Tillmann jedoch zur Bodenhaftung: „Insgesamt war es ein verdienter Derbysieg, der auch in der Höhe völlig in Ordnung geht und uns viel Selbstvertrauen gibt. Aber wir wissen auch, dass wir weiterhin Schritt für Schritt gehen müssen.“

Dick-Debüt geglückt: Zündorf schlägt Heiligenhaus mit 2:1 Germania Zündorf einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Beim Pflichtspieldebüt von Neu-Trainer Andreas Dick feierte die Germania einen knappen 2:1-Heimerfolg gegen den Heiligenhauser SV und bleibt damit in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Es entwickelte sich zunächst eine enge Partie, in der die Gäste den ersten Stich setzten. Moritz Haubrich brachte den HSV in der 35. Spielminute in Führung. Doch Zündorf schlug noch vor dem Pausenpfiff zurück: Rayen Hakimi markierte in der 44. Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 1:1. Den Schwung nahmen die Hausherren mit in den zweiten Durchgang. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff drehte Neuzugang Jakub Merlan-Jarecki die Begegnung komplett und erzielte das 2:1 (50.). In der Folge rannte Heiligenhaus zwar an, konnte die Zündorfer Defensive jedoch nicht mehr entscheidend überwinden. HSV-Coach Esins: „Absolut sinnlose Niederlage“ Entsprechend bedient war HSV-Trainer Andy Esins nach dem Schlusspfiff. Er ging mit der Leistung seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Das war eine absolut sinnlose Niederlage. In den entscheidenden Momenten waren wir entweder zu naiv oder inkonsequent. Wir haben den Gegner durch ein Slapstick-Tor und eine schwache Phase von 15 Minuten nach der Halbzeit förmlich stark gemacht.“ Trotz einer Schlussoffensive blieb der Ertrag für die Gäste aus. „Im Anschluss haben wir eine Handvoll Torchancen kläglich vergeben. Unter dem Strich war das heute einfach zu wenig von uns“, bilanzierte Esins nach der knappen Niederlage. Für Zündorf und Andreas Dick ist der Erfolg ein Start nach Maß in das neue Jahr, auch wenn die Germania aufgrund der Siege der direkten Konkurrenz weiterhin auf einem Abstiegsplatz rangiert. Der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze ist jedoch gewahrt.

Gsella-Einstand nach Maß: Jan Wellem schlägt den TFC Köln mit 3:0 Auftakt nach Plan für den SSV Jan Wellem: Beim Debüt des neuen Trainers David Gsella feierten die Bergisch Gladbacher einen souveränen 3:0-Auswärtssieg beim Türkischen FC Köln. Trotz einer angespannten personellen Lage sorgte der SSV bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Der Tabellenfünfte erwischte einen Start nach Maß in die Rückrunde. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Maximilian Büsch brachte den SSV bereits nach elf Minuten in Führung, ehe Dennis Hembach (30.) und erneut Büsch (37.) das Ergebnis noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 schraubten. Dominanz trotz „allerletztem Aufgebot“ Besonders bemerkenswert: Jan Wellem reiste mit großen Personalsorgen an. David Gsella musste auf eine extrem dünne Personaldecke zurückgreifen. „Wir waren ordentlich angeschlagen und hatten gerade einmal zehn fitte Spieler. Zwei Jungs auf der Bank waren die ganze Woche über krank und konnten nur für 20 bis 25 Minuten eingewechselt werden. Zudem hatten wir zwei Spieler aus der U19 dabei“, verriet der 43-jährige Übungsleiter nach der Partie. Umso beeindruckter zeigte sich Gsella von der gezeigten Leistung seiner Elf im ersten Durchgang: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben drei Tore erzielt. Eigentlich hätten wir sogar noch ein oder zwei Treffer mehr machen müssen – zur Pause hätte es gut und gerne 4:0 oder 5:0 stehen können. Aber darüber wollen wir uns nicht beschweren. Das 3:0 zur Halbzeit war absolut verdient, da wir das Spiel komplett unter Kontrolle hatten.“ Defensive Stabilität im zweiten Durchgang Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang zurück, blieben aber in der Hintermannschaft konzentriert. Der TFC fand kaum Mittel, um die kompakte Defensive des SSV ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. „In der zweiten Halbzeit haben wir defensiv nichts mehr zugelassen und standen sehr kompakt. Offensiv hatten wir noch den einen oder anderen guten Angriff, allerdings kam der letzte, entscheidende Pass nicht mehr an“, bilanzierte Gsella. Am Ende stand ein hochverdienter Dreier für Jan Wellem. Für den neuen Trainer war es ein Einstand, der Mut für die kommenden Aufgaben macht: „Dass wir mit diesem allerletzten Aufgebot so überzeugt haben, spricht absolut für die Jungs – sie haben das heute sehr, sehr gut gemacht.“