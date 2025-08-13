FC Hürth II: Montabell peilt erneut die Top Fünf an

Platz sechs war Fabian Montabell in der Vorsaison zu wenig. Der Coach des FC Hürth II will in der neuen Bezirksliga-Spielzeit mindestens Fünfter werden – und vertraut dabei auf frisches Blut aus der eigenen Jugend.

Mit 44 Punkten aus 30 Spielen landete der FC Hürth II in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison auf Rang sechs – zu wenig für die eigenen Ansprüche. „Wir streben immer die Top fünf an, haben unser Ziel also verfehlt", so Montabell und fügt hinzu: "Das war sicherlich eine schwierige Saison, wo wir über die Saison viele Spieler abgeben mussten, die sich für die erste Mannschaft qualifizieren konnten und uns dann natürlich fehlen. Es freut uns, wenn es ein Spieler schafft, aber dann fehlt uns natürlich Qualität, wie die eines Jamal Issifou, der am Anfang bei uns war, wie die eines Melik Topuz, der dann zur ersten Mannschaft gestoßen ist, oder eines Noah Neuhaus zum Ende der Saison. Das sind Spieler, die uns natürlich fehlen. Dazu kommt ein Michael Hasemann, der natürlich in der Liga heraussticht, dann ins Ausland gewechselt ist“, erklärt Trainer Fabian Montabell.

Trotzdem habe man „gute Phasen gehabt“ – und auch schlechte. „Wir waren in der Breite einfach nicht so besetzt, dass wir da mehr rausholen konnten. Auch dieses Jahr wird der Umschwung groß sein und viele Spieler verlassen uns, auch Stützen des Teams. Und es gibt wieder andere Spieler, die dann diese Lücken füllen müssen.“

Im Großen und Ganzen zeigt sich der 40-Jährige zufrieden mit der Arbeit in der Sommerpause. „Die Ergebnisse sind noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich bin ja nicht der einzige Trainer, der daran leidet, dass kaum ein Training auf das andere die gleiche Anzahl an Spielern hat. Viele sind im Urlaub. Und ich glaube, jetzt im August kann man sehr viel gezielter arbeiten, wenn die Leute beisammen sind.“

Breiter aufgestellt – Offensive verstärkt

Die Kaderplanung brachte vor allem frisches Blut aus der eigenen A-Jugend. „Wir sind ein bisschen breiter geworden im Kader. Aus der A-Jugend haben wir wieder Spieler hochgenommen, die sehr vielversprechend agieren. Wir haben uns in der Offensive verstärkt, eigentlich auf jeder Position dazu gewonnen. Und wie das halt auch bei einer jungen Mannschaft ist, haben wir natürlich immer wieder Jungs, die vielleicht im zweiten Jahr dann mehr Verantwortung und andere Rollen übernehmen. Wenn andere Leistungsträger gehen, müssen sie in der Hierarchie nach oben steigen. Und das ist immer spannend zu sehen, wer es schafft, da die Verantwortung zu übernehmen.“

Abgang mit Gewicht

"Bei den Abgängen muss man ganz klar sagen, dass Moritz Rommel, der viele Jahre hier gespielt hat, sicher nicht nur seiner sportlichen Erfolge hier und Wichtigkeit des Vereins, auch menschlich ein großer Verlust für uns ist, der einfach eine neue Herausforderung sucht und dem wir da natürlich ein Glück wünschen. Dass er gesund bleibt und viele Erfolge feiert.“

Top Fünf als festes Ziel

Das Ziel für die neue Saison ist klar umrissen. „Für uns ist Top fünf immer das Minimumziel. Auch das streben wir dieses Jahr wieder an. Wir haben natürlich auch noch andere Ziele wie der Unterbau der ersten Mannschaft. Durch den Abstieg in die Landesliga trennt uns nur noch eine Liga – das könnte uns auch noch ein bisschen mehr zusammenschweißen. Der Sprung nach oben ist dann nicht mehr ganz so hoch. Vielleicht kann man dann den einen oder anderen Spieler da auch hinbewegen. An Zahlen gemessen wollen wir aber mindestens den fünften Platz erreichen.“

Teamgeist als oberste Maxime

Neben Platzierungen zählt für Montabell vor allem das Miteinander. „Was ich mir besonders für meine Mannschaft wünsche, ist, dass wir über die Saison hinweg als Mannschaft auftreten. Dass wir als Mannschaft Erfolge feiern und dass wir als Mannschaft zusammen verlieren. Bei allem, was wir dann auch dabei rauskriegen, welchen Platz wir erreichen oder sonst was, ist mir das Mannschaftsgefüge das Allerwichtigste. Und deswegen wünsche ich mir besonders auch für die Mannschaft, dass niemand heraussticht. Aber ich würde mich dann auch sehr, sehr wundern, wenn das passieren würde, weil alles Top-Jungs in der Mannschaft sind. Und dann wünsche ich auch, dass wir eine tolle Saison haben und am Ende der Saison sagen, ‘hey, hat Spaß gemacht’, zusammen mit dem sportlichen Erfolg.“

