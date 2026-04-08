FC Hürth: Ex-Profi Fabian Montabell neuer sportlicher Leiter Der 41-Jährige übernimmt die sportliche Verantwortung beim Landesliga-Primus. von Andreas Santner · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

Der FC Hürth stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Mit Fabian Montabell kehrt ein bekanntes Gesicht in verantwortungsvoller Position zurück. Der ehemalige Bundesliga-Profi übernimmt ab sofort die sportliche Leitung der Seniorenabteilung beim souveränen Spitzenreiter der Landesliga 2. Nachdem Montabell bis November 2025 noch an der Seitenlinie der Reserve stand, rückt er nun in die Führungsebene auf.

Sportlich läuft es im Hürther salus Park derzeit fast wie von selbst. Die erste Mannschaft führt nach dem Abstieg aus der Mittelrheinliga die Tabelle der Landesliga 2 souverän an und hat sich bereits ein Polster von sechs Punkten auf den ersten Verfolger erarbeitet. Auch die Zweitvertretung ist auf Kurs: Mit 28 Zählern im Rücken steuert die Bezirksliga-Elf geradewegs auf den Klassenerhalt zu. Profi-Erfahrung für die sportliche Leitung Mit Fabian Montabell gewinnt der FC Hürth eine Expertise, die man auf diesem Niveau selten findet. Der 41-Jährige blickt auf eine bewegte Profi-Karriere zurück. Der gebürtige Hannoveraner schaffte einst den Sprung zu den Profis von Hannover 96 und kam unter Trainer-Legende Ewald Lienen auf sechs Einsätze im Oberhaus.

Über Stationen wie den FC Rot-Weiß Erfurt (3. Liga), den SC Fortuna Köln und Vereine in der NRW-Liga sowie der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sammelte der Angreifer massig Erfahrung. 2020 verschlug es ihn schließlich zum FC Hürth – zunächst als Torjäger auf dem Platz, ab 2022 dann als Trainer, bis er im November 2025 vorübergehend die Wege trennten. „Ideale Voraussetzungen für diese Position“ Für den Verein war die Rückkehr von „Monti“ nur eine Frage der Zeit und der richtigen Aufgabe. Seit dem 1. März 2026 zieht er nun offiziell die Fäden im sportlichen Bereich. Die Vereinsführung ist sich sicher, damit den perfekten Mann gefunden zu haben: