FC Homburg verpflichtet Marc Ehrhart

Der FC 08 Homburg verstärkt seine Offensive mit Marc Ehrhart. Der 24-jährige Stürmer wechselt vom FK 03 Pirmasens zu unseren Grün-Weißen und erhält einen Vertrag bis Juni 2028.

Mit Marc Ehrhart kann unser FCH einen Neuzugang für die Offensive begrüßen. Der Stürmer stammt aus der Jugend des FK 03 Pirmasens und durchlief dort ab der E-Jugend sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe ihm der Sprung in den Aktivenbereich gelang. Bereits in der Saison 2021/22 durfte der damals 19-Jährige erste Erfahrungen in der Regionalliga Südwest sammeln.

Seit 2022 gehörte Ehrhart fest zum Oberliga-Kader des FKP und entwickelte sich dort zu einem der torgefährlichsten Angreifer der Liga. In insgesamt 100 Oberliga-Spielen für die Pirmasenser markierte der 24-Jährige 48 Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor. Allein in der abgelaufenen Saison war Ehrhart in 31 Ligaspielen an 35 Toren direkt beteiligt. Mit 27 Treffern und acht Vorlagen hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der FK 03 Pirmasens die beste Offensive der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stellte und die Spielzeit auf dem 2. Tabellenplatz abschloss. Zudem sicherte sich der Stürmer die Torjägerkanone der Liga.

Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz über den Neuzugang: „Marc hat in der Oberliga eindrucksvoll gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt viel Qualität mit. Wir hatten ihn bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel und freuen uns deshalb sehr, dass er nun Teil unserer Mannschaft ist.“

Auch Marc Erhart freut sich auf seine Zukunft in Homburg: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC 08 Homburg. Dass ich damit gleichzeitig auch in die Fußstapfen meines Vaters Harry Ehrhart treten darf, der selbst schon für den FCH gespielt hat, bedeutet mir sehr viel. Ich möchte mich schnell in die Mannschaft einfinden und ihr mit meinen Qualitäten bestmöglich weiterhelfen.“