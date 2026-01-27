FC Homburg holt Sean Busch FC Homburg: Neuling spielte zuletzt für Hannover96 II von Verein/Fried · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

Mit Sean Busch hat Regionalligist FC Homburg einen Offensiv-Spieler verpflichtet, der zuletzt für den Nord-Regionalligisten Hannover 96 aktiv war.

Der FC 08 Homburg ist auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat sich die Dienste von Stürmer Sean Busch gesichert. Der 22-Jährige wechselt von der U23 von Hannover 96 nach Homburg. Mit Sean Busch bekommt die Offensive des FCH für die verbleibende Saison in der Regionalliga Südwest Verstärkung. Der Mittelstürmer, der einen Vertrag bis Sommer dieses Jahres unterschreibt, wird ab sofort für die Grün-Weißen auf Torejagd gehen. Zuletzt stand der 22-Jährige für die U23 von Hannover 96 auf dem Platz.

Busch spielte bereits in der Jugend für Hannover 96, ehe er sich dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg anschloss. Sechs Jahre lang trug er das Trikot der „Wölfe“ und lief unter anderem für die U17 und U19 auf. Für die Wolfsburger U19 absolvierte Busch 33 Spiele in der U19-Bundesliga Nord/Nordost und sammelte zudem internationale Erfahrung mit 4 Einsätzen in der UEFA Youth League. Im Sommer 2023 kehrte der Angreifer zu Hannover 96 zurück und schloss sich der 2. Mannschaft an. In seiner ersten Saison in der Regionalliga Nordost wusste Busch direkt zu überzeugen: In 9 Einsätzen erzielte er 6 Tore und bereitete 3 weitere Treffer vor. Am Ende der Spielzeit feierte er mit dem Team den Aufstieg in die 3. Liga. Dort kam er insgesamt 22-mal zum Einsatz. Nach dem direkten Wiederabstieg stand der 22-Jährige in der laufenden Regionalliga-Saison 14-mal für Hannover 96 II auf dem Platz und markierte dabei 3 Tore und 1 Assist.