FC Homburg gewinnt gegen Aufsteiger Göppingen

Die Homburger starteten offensiv ins Spiel. Bereits nach zwei Minuten musste Gäste-Keeper Enrico Piu nach einem Abschluss von Niclas Anspach zur Stelle eilen. In der 13. Minute ging ein Schuss von Markus Mendler nach Zuspiel von David Hummel knapp am Pfosten vorbei. Ähnlich wie zuletzt in der ersten Halbzeit in Walldorf dominierten die Grün-Weißen die Partie und erspielten sich viele gute Torchancen. So parierte Piu bei einem Schuss von Mendler nach Hackenzuspiel von Anspach sowie beim folgenden Nachschuss von Minos Gouras in der 19. Minute gleich doppelt. Kurz darauf dann jedoch ein Foul von FCH-Torwart Lukas Hoffmann am nach einem Konter allein auf ihn zulaufenden Gegenspieler. Schiedsrichter Maximilian Prölss zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt und Hoffmann sah die Gelbe Karte. Filip Milisic verwandelte den fälligen Strafstoß in der 24. Minute auf 0:1 für den GSV.

Kurz mussten sich die Homburger nach dem Rückstand schütteln, doch dann fing man sich wieder. So hatte Manuel Kober in der 35. Minute mit einem Distanzschuss die Möglichkeit zum Ausgleich, doch ein Gegenspieler klärte den Ball noch auf der Linie. In der 40. Minute fiel dann aber endlich der verdiente Ausgleich. Nach Zuspiel von Tim Steinmetz, der vor dem heutigen Spiel für sein 100. Pflichtspiel für unseren FCH geehrte wurde, flankte Markus Mendler den Ball auf Minos Gouras, der in der Mitte zum 1:1 einnetzte. Mit diesem Stand ging es kurz darauf dann auch in die Pause.

Drei Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte zeigte Schiedsrichter Prölss erneut auf den Elfmeterpunkt – dieses Mal für unseren FCH, nachdem Phillipp Steinhart im Strafraum gefoult wurde. Der fällige Strafstoß von Hummel konnte jedoch von Keeper Piu pariert werden. Kurz darauf mussten die Gäste Tim Schraml verletzungsbedingt auswechseln, nachdem er sich wohl schwerer an der Hand verletzte und ins Krankenhaus musste. Gute Besserung an dieser Stelle!

In der 69. Minute fiel dann schließlich die Führung für die Homburger. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Gouras schob Mendler am langen Pfosten zum 2:1 ein. Kurz darauf hatte Gouras selbst sogar das 3:1 auf dem Fuß, brachte die Kugel jedoch nicht im Tor unter. Die Gäste drückten nun auf den Ausgleichstreffer. Doch wenn die Göppinger in den Strafraum kamen, war Keeper Hoffmann zur Stelle. In der Schlussphase hatten für die Grün-Weißen nochmal Anspach und der eingewechselte Max Jansen die Chance auf einen weiteren Treffer, doch der Ball wollte nicht mehr im Tor landen. In der Nachspielzeit verpasste auch der ebenfalls eingewechselte Nico Jörg mit einem Schuss aus Höhe der Mittellinie auf das leere Tor noch den Treffer zum 3:1. So gewann unser FCH sein Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV am Ende mit 2:1.

Gäste-Trainer Gianni Coveli sagte nach dem Spiel: "Wir wollten von Beginn an Druck gegen den Ball machen. wollten sie nicht ins Spiel kommen lassen. Doch wir kassieren nach 30 Sekunden schon den ersten Eckball. Danach waren wir ganz gut im Spiel. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, hatten gute Umschaltmomente. Wir gehen in die 1 gegen 1-Sizuationen, bekommen dann den Elfer, der uns gut getan hat. Wir hätten dann Ruhe entwickeln müssen,. hätten sie ins Laufen bringen müssen. Doch dann hatten wir viele Ballverluste bis zur Pause, es ging hin und her. Wir wollten so weiter machen, kassieren dann den Elfmeter. Den halten wir, das hätte uns Auftrieb geben müssen. tat es aber nicht. Uns hat gefehlt, dass wir den freien Mann gesucht haben. Sie hatten viele Chancen, deshalb war es dann auch eine gerechte Niederlage. Wir haben wenig Erfahrung, es haben auch wichtige Spieler gefehlt. Mit etwas Coolness und Erfahrung wäre mehr drin gewesen. Wir müssen bei Tim Schraml mit einer Fraktur rechnen. Er ist im Krankenhaus. Ein Auswärtsspiel mit einer so großen Entfernung ist für uns unter der Woche auch schwierig umzusetzen, uns haben heute auch zwei Spieler gefehlt, weil wir keine Profis sind.

FCH-Trainer Roland Seitz meinte: "Es war noch nicht so oft der Fall, dass wir einen Rückstand zum Sieg gedreht haben, das freut mich. Wir waren 90 Minuten mutig und haben nach vorne agiert, auch nach dem 2:1. Wir hatten viele Möglichkeiten zum 1:0, da müssen wir unsere Chancen besser nutzen. Dann verschießen wir zum dritten Mal eine Elfer, das darf uns nicht passieren. Wir haben dann aber doch die Führung erzielt und mussten hinten raus wieder lange zittern, das hätten wir uns auch ersparen können. Wir hätten auch das dritte Tor machen müssen, haben durch Jörg eine Riesen-Chance. Dann müssen wir wieder bis zum Schluss bangen. Jeder weis, dass der FCH in der Regionalliga immer das Ziel hat, vorne mitzuspielen. Das sollten wir jetzt erst mal in die Schublade tun. Wir müssen schauen, dass wir Punkte holen um die Klasse zu halten. Wir haben den Pokal, wo wir weiter kommen wollen. Die Mannschaft ist im Winter verstärkt worden, das muss sich erst mal finden. Wir haben in vier Spielen acht Punkte geholt, sind im Pokal weitergekommen. Wir sind auf einem guten Weg, aber was im Sommer passiert das werden wir sehen, das ist noch weit weg".,

Am kommenden Samstag, den 05. April steht für den FCH, der an Eintracht Trier vorbeizog und bis zum Wochenende Achter ist, zum Abschluss der englischen Woche ein Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger an. Anstoß in Haiger ist um 14 Uhr. Göppingen ist Dreizehnter, kann am Mittwoch im ungünstigsten Fall aber noch zwei Plätze einbüßen und wäre dann auf einem möglichen Abstiegsplatz. Die Württemberger empfangen am Samstag im Duell zweier Aufsteiger den Tabellen-Letzten FC 08 Villingen um 14 Uhr im im SV-Stadion an der Hohenstaufenstr.