FC Homburg empfängt Zwwitligist zum DFB-Pokal

Am kommenden Sonntag, den 17. August empfängt unser FC 08 Homburg in der 1. Runde des DFB-Pokals Holstein Kiel. Anstoß gegen den Zweitligisten ist um 18 Uhr im Homburger Waldstadion.

Erstmals seit zwei Jahren spielt unser FC 08 Homburg am Sonntag wieder im DFB-Pokal. Durch den Saarlandpokal-Sieg gegen den FC Palatia Limbach qualifizierten sich die Grün-Weißen für den bundesweiten Pokalwettbewerb. Zuletzt waren die Homburger in der Saison 2023/24 im DFB-Pokal vertreten. Nach Siegen gegen den SV Darmstadt 98 (3:0) und die SpVgg Greuther Fürth (2:1) schaffte man es bis ins Achtelfinale, wo dann gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli (1:4) Schluss war. Am Sonntag trifft man nun erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel auf den Zweitligisten Holstein Kiel.

Bei einem 1:1-Remis zum Saisonstart gegen den KSV Hessen Kassel und der turbulenten 3:5-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg II am vergangenen Wochenende wartet unser FCH in der Regionalliga Südwest noch auf den ersten Sieg. So steht man nach zwei Spieltagen mit einem Punkt derzeit auf dem 12. Tabellenplatz.

Auch Holstein Kiel konnte zum Saisonstart bisher noch keinen Sieg einfahren. Die Störche, die in der vergangenen Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga spielten, sind nach ihrem Abstieg in die 2. Bundesliga mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet. Auf eine 1:2-Auftaktniederlage gegen den SC Paderborn folgte am vergangenen Wochenende eine 0:2-Heimniederlage gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld. Noch punktlos steht die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp somit nach zwei Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

„Vor einem solchen Spiel ist die Favoritenrolle klar. Aber jedes Jahr erwischt es im Pokal ein paar Spiele, in denen der Kleine den Großen besiegt. Das ist natürlich auch unsere Hoffnung und so werden wir das Spiel auch angehen. Wir möchten mit breiter Brust in das Spiel gehen und keinen Angsthasenfußball zeigen. Dass mit Kiel eine hohe Qualität und eine Mannschaft auf uns zukommt, die in der vergangenen Saison noch Bundesliga gespielt hat, steht natürlich außer Frage“, blickt Cheftrainer Roland Seitz dem DFB-Pokalspiel entgegen.

Personell müssen die Homburger am Sonntag weiterhin auf die Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig verzichten. Der zuletzt angeschlagene Nicolas Jörg kehrt nach aktuellem Stand wieder in den Kader zurück.

Anstoß unseres DFB-Pokalspiels gegen Holstein Kiel ist am Sonntag um 18 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Assad Nouhoum

Allgemeine Infos zum Spiel

Bisher sind rund 3.500 Tickets für unser DFB-Pokalspiel gegen Kiel verkauft. Wer noch kein Ticket hat, kann sich noch über unseren Online-Ticketshop eindecken. Derzeit sind noch Karten in allen Kategorien verfügbar, auch auf der Sitz-Tribüne.

TICKETS KAUFEN

Ansonsten können auch am Sonntag noch Tickets an der Tageskasse erworben werden. Hier kommt ein Tageskassen-Zuschlag in Höhe von 2,- Euro hinzu. Kassenöffnung am Sonntag ist um 16 Uhr. Einlass ins Stadion ist ab 16:30 Uhr.

Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens rund ums Stadion empfehlen wir eine frühzeitige Anreise. Rund ums Stadion werden am Sonntag vereinzelt Sperrungen sowie in der Oberen und Unteren Allee und der Kraepelinstraße Halteverbotszonen eingerichtet. Nutzt gerne die kostenlosen Parkmöglichkeiten in der Homburger Innenstadt