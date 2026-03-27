FC Hombueg am Samstag in Aspach

Am Samstag, den 28. März ist der FC 08 Homburg am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest beim Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach zu Gast. Anstoß in der WIRmachenDRUCK-Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Nach dem klaren 4:1-Auswärtssieg beim TSV Steinbach Haiger eine Woche zuvor musste der FCH am Sonntag eine Heimniederlage einstecken. Der U23 des 1. FSV Mainz 05 unterlag man im heimischen Waldstadion knapp mit 0:1. Mit einer Ausbeute von 39 Punkten und einer Bilanz von 10 Siegen, 9 Unentschieden und 6 Niederlagen stehen unsere Grün-Weißen weiterhin auf Tabellenplatz 5 der Regionalliga Südwest.

Die SG Sonnenhof Großaspach steht derzeit mit einer Ausbeute von 52 Punkten und damit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SGV Freiberg auf dem 2. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Die bisherige Saisonbilanz des Aufsteigers: 15 Siege, 7 Unentschieden und erst 3 Niederlagen. In den vergangenen 15 Liga-Spielen musste die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt lediglich eine Niederlage auswärts beim SV Eintracht Trier (0:2) vor vier Wochen einstecken. Zuletzt feierte die SGS unter anderem Siege gegen die Kickers Offenbach (3:1) und den TSV Steinbach Haiger (4:1). Mit 70 erzielten Toren stellen die Großaspacher die mit Abstand beste Offensive der Liga. Zum Vergleich: Tabellenführer Freiberg hat mit der zweitstärksten Offensive 14 Tore weniger als der ehemalige Drittligist erzielt. Mitausschlaggebend dafür ist Ex-Homburger Fabian Eisele. Der Stürmer ist nicht nur bester Torschütze der Schwaben, sondern ist mit 17 Toren in 24 Spielen aktuell auch bester Torjäger der gesamten Liga.

Das sagt der Trainer

„Uns erwartet eine interessante Aufgabe gegen ein Topteam. Im Hinspiel haben wir unsere Sache gut gemacht, deswegen glaube ich, dass wir uns jetzt auch wieder auf Augenhöhe präsentieren. Der Druck liegt aktuell aber eher bei Großaspach, weil sie Tabellenführer Freiberg jagen. Wir müssen weiterhin gut verteidigen und dann auch offensiv unsere Chancen nutzen. Dann können wir dort auch etwas erreichen“, so Cheftrainer Roland Seitz über das bevorstehende Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest 9-mal aufeinander: 2-mal gingen unsere Grün-Weißen als Sieger vom Platz, 4-mal die SGS, 3-mal kam es zu einem Unentschieden. Das Duell in der Hinrunde der laufenden Saison am 9. Spieltag im Waldstadion endete mit einem 1:1-Remis. Nach dem Führungstreffer der Gäste kurz nach der Pause erzielte Phillipp Steinhart in der 86. Minute per Kopf noch den Ausgleich. Auch das letzte Aufeinandertreffen in Aspach am 15. Spieltag der Saison 2020/21 endete mit einem torreichen 3:3-Unentschieden. Nach früher Führung der Gastgeber erzielten die Homburger vor der Pause durch Markus Mendler noch den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste das Spiel durch Mendler zunächst auf 1:2, doch die Großaspacher stellten zwischenzeitlich nochmal auf 3:2. In der Schlussphase erzielte Patrick Dulleck noch den Ausgleichstreffer für unseren FCH zum 3:3-Endstand.

Das Personal

Weiterhin verzichten müssen die Homburger am Samstag auf Lukas Hoffmann, Tim Littmann und Sean Busch. Hinter einem Einsatz des aktuell angeschlagenen Nils Röseler (Oberschenkel-Prellung) steht derzeit noch ein Fragezeichen. Erfreulich ist, dass der zuletzt angeschlagene Nico Jörg wieder voll im Training ist. Auch Simon Joachims kehrt am Samstag nach abgesessener Gelbsperre wieder in den Kader zurück.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach ist um 14 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Maximilian Lotz.