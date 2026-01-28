FC Homberg und Florian Seitz beenden Zusammenarbeit im Sommer

Der FC Homberg und Seniorentrainer Florian Seitz haben sich nach mehreren offenen und vertrauensvollen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit im kommenden Sommer einvernehmlich zu beenden. Damit endet nach zehn Jahren eine außergewöhnlich lange und erfolgreiche gemeinsame Zeit.
Florian Seitz ist seit vielen Jahren eng mit dem FC Homberg verbunden und übernahm bereits in jungen Jahren Verantwortung als Herrentrainer. Mit seiner langjährigen Tätigkeit ist er aktuell der dienstälteste Trainer der Gruppenliga. Diese Kontinuität steht sinnbildlich für das große gegenseitige Vertrauen, Florians fachliche Kompetenz und das freundschaftliche Verhältnis zwischen Verein und Trainer.
Der volle Fokus liegt nun auf der laufenden Rückrunde. Gemeinsam mit Florian will der FC Homberg weiterhin alles daransetzen, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Die Mannschaft wurde am gestrigen Abend über die Entscheidung informiert. Parallel arbeitet der Vorstand mit Hochdruck an einer Lösung für die kommende Saison.
Der FC Homberg 1924 e.V. bedankt sich bereits jetzt bei Florian Seitz für sein langjähriges Engagement, seine Loyalität und seinen großen Beitrag zur sportlichen Entwicklung des Vereins.