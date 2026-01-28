FC Homberg und Florian Seitz beenden Zusammenarbeit im Sommer

Der FC Homberg und Seniorentrainer Florian Seitz haben sich nach mehreren offenen und vertrauensvollen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit im kommenden Sommer einvernehmlich zu beenden. Damit endet nach zehn Jahren eine außergewöhnlich lange und erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Florian Seitz ist seit vielen Jahren eng mit dem FC Homberg verbunden und übernahm bereits in jungen Jahren Verantwortung als Herrentrainer. Mit seiner langjährigen Tätigkeit ist er aktuell der dienstälteste Trainer der Gruppenliga. Diese Kontinuität steht sinnbildlich für das große gegenseitige Vertrauen, Florians fachliche Kompetenz und das freundschaftliche Verhältnis zwischen Verein und Trainer.