FC Homberg präsentiert nächsten Neuzugang: Jona Eckhardt kehrt zurück

Der nächste Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Mit Jona Eckhardt (22) wechselt ein bekanntes Gesicht zurück zum FC Homberg. Der Offensivspieler kommt von der SG Aulatal zum FC.

Jona spielte bereits von der C-Jugend bis zu den A-Junioren beim FC Homberg, bevor er im Herrenbereich zunächst den Schritt in die Kreisoberliga nach Schwarzenborn machte. Anschließend zog es ihn zur SG Aulatal, wo er wertvolle Erfahrungen in der Gruppenliga und Verbandsliga sammeln konnte und sich sportlich weiterentwickelte.

Der schnelle und offensivstarke Außenstürmer bringt Tempo, Einsatzfreude und Torgefahr mit und soll künftig neue Impulse im Offensivspiel des FC setzen. Gleichzeitig kennt er das Umfeld und den Verein bereits bestens, was die Integration zusätzlich erleichtert.

Der FC Homberg freut sich sehr über die Rückkehr von Jona und heißt ihn herzlich willkommen zurück in Homberg. Für die kommende Zeit wünschen wir ihm viel Erfolg, Gesundheit und viele starke Spiele im FC-Trikot.