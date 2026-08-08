FC Holzhausen: "Wir freuen uns über den ersten Oberliga-Punkt"

Zum Auftakt der Saison in der Oberliga Baden-Württemberg verbucht der FC Holzhausen vor 300 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. CfR Pforzheim. Nach der frühen Führung durch Walter Vegelin und dem Ausgleich von Noah Lulic belohnt sich das Team für seinen leidenschaftlichen Einsatz. Bereits am Mittwoch wartet im WFV-Pokal das nächste Duell gegen den Oberliga-Rivalen SSV Reutlingen.
Intensiver Schlagabtausch zum Saisonstart
Am 1. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg traf der FC Holzhausen unter Trainer Daniel Seemann und Co-Trainer Sandro Bossert auf den 1. CfR Pforzheim. Vor 300 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte und von hoher Intensität geprägte Begegnung. Aus Sicht des FC Holzhausen war das Spiel der erwartete Härtetest gegen einen anspruchsvollen Gegner.
Früher Führungstreffer und rasche Antwort
Die Partie nahm früh Fahrt auf und bot den Zuschauern große Emotionen. In der 11. Minute brachte Walter Vegelin die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung und sorgte für großen Jubel im Lager des FC Holzhausen. Doch die Freude währte nicht allzu lange, denn der 1. CfR Pforzheim schlug postwendend zurück. In der 20. Minute gelang Noah Lulic der Treffer zum 1:1-Ausgleich, was zugleich den Endstand markierte.
Analyse des Co-Trainers Sandro Bossert
Nach dem Abpfiff ordnete Co-Trainer Sandro Bossert gegenüber FuPa das Geschehen differenziert ein: „Für mich war es ein sehr intensives Oberligaspiel mit leichten Vorteilen für Pforzheim. Der Punkt ist aufgrund unserer kämpferischen Leistung nicht ganz unverdient, wenngleich auch ein wenig glücklich, da Pforzheim einige Hochkaräter hatte. Dennoch konnten auch wir immer wieder Nadelstiche setzen, die leider nicht final zu Ende gespielt wurden beziehungsweise zum Torerfolg geführt haben.“
Stolz auf den ersten Zähler in der Oberliga
Trotz der Phasen, in denen der Gegner das Geschehen dominierte, überwog im Lager des Aufsteigers die Freude über die gezeigte Moral. Die Mannschaft investierte alles in die Waagschale, um den Zähler zu verteidigen. Sandro Bossert brachte die Gefühlslage im Verein auf den Punkt: „Wir sind stolz auf das Team, das super gekämpft hat, und freuen uns über den ersten Oberliga-Punkt.“ In der 88. Minute folgte für den FC Holzhausen noch die Gelb-Rote Karte für Niklas Schäuffele.
Fokus auf das Duell im WFV-Pokal
Nach dem gelungenen Auftakt in der Meisterschaft richtet sich der Blick des FC Holzhausen unverzüglich auf die nächste schwere Aufgabe. In der 3. Runde des WFV-Pokals steht bereits am Mittwoch, 12.08.2026, um 17:30 Uhr das nächste Heimspiel an. Dort trifft das Team auf den Oberliga-Rivalen SSV Reutlingen, gegen den der nächste leidenschaftliche Auftritt folgen soll.