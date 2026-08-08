FC Holzhausen: "Wir freuen uns über den ersten Oberliga-Punkt"

Am 1. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg traf der FC Holzhausen unter Trainer Daniel Seemann und Co-Trainer Sandro Bossert auf den 1. CfR Pforzheim. Vor 300 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte und von hoher Intensität geprägte Begegnung. Aus Sicht des FC Holzhausen war das Spiel der erwartete Härtetest gegen einen anspruchsvollen Gegner.

Die Partie nahm früh Fahrt auf und bot den Zuschauern große Emotionen. In der 11. Minute brachte Walter Vegelin die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung und sorgte für großen Jubel im Lager des FC Holzhausen. Doch die Freude währte nicht allzu lange, denn der 1. CfR Pforzheim schlug postwendend zurück. In der 20. Minute gelang Noah Lulic der Treffer zum 1:1-Ausgleich, was zugleich den Endstand markierte.

Analyse des Co-Trainers Sandro Bossert

Nach dem Abpfiff ordnete Co-Trainer Sandro Bossert gegenüber FuPa das Geschehen differenziert ein: „Für mich war es ein sehr intensives Oberligaspiel mit leichten Vorteilen für Pforzheim. Der Punkt ist aufgrund unserer kämpferischen Leistung nicht ganz unverdient, wenngleich auch ein wenig glücklich, da Pforzheim einige Hochkaräter hatte. Dennoch konnten auch wir immer wieder Nadelstiche setzen, die leider nicht final zu Ende gespielt wurden beziehungsweise zum Torerfolg geführt haben.“

Stolz auf den ersten Zähler in der Oberliga

Trotz der Phasen, in denen der Gegner das Geschehen dominierte, überwog im Lager des Aufsteigers die Freude über die gezeigte Moral. Die Mannschaft investierte alles in die Waagschale, um den Zähler zu verteidigen. Sandro Bossert brachte die Gefühlslage im Verein auf den Punkt: „Wir sind stolz auf das Team, das super gekämpft hat, und freuen uns über den ersten Oberliga-Punkt.“ In der 88. Minute folgte für den FC Holzhausen noch die Gelb-Rote Karte für Niklas Schäuffele.