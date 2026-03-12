FC Holzhausen will vorlegen, Young Boys beim Vierten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 22. Spieltag der Verbandsliga Württemberg geht es nach einem torreichen 21. Spieltag weiter – und die Spannungen sind überall spürbar. Young Boys Reutlingen führen mit 51 Punkten (61:25 Tore) nach dem 4:1 gegen TSG Tübingen. FC Holzhausen bleibt mit 45 Punkten der erste Verfolger, gewann zuletzt 3:1 gegen VfB Friedrichshafen. Dahinter hält TSV Berg (40) die Spitze im Blick. Unten wird es existenziell: Bei voraussichtlich vier Absteigern plus Abstiegsrelegation stehen FSV Waiblingen (14) und VfR Heilbronn (13) unter Dauerstress, FC Esslingen und FC Rottenburg hängen bei 17. Jeder Spieltag ist ein Prüfstein – und die Hinspiele liefern genug Erinnerung, um die Nerven anzuspannen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



Der Tabellenzweite reist zum Drittletzten – und genau darin liegt die Unruhe. FSV Waiblingen (Aufsteiger) steht bei 14 Punkten (19 Spiele, 26:38 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. FC Holzhausen ist Zweiter mit 45 Punkten (45:16 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen VfB Friedrichshafen. Das Hinspiel war eng, aber mit Holzhausener Kontrolle: Holzhausen – Waiblingen 2:1 (Tore: Janik Michel 38., Enrico Huss 52., Igor Jelic 83.). Waiblingen braucht im Keller jeden Punkt, Holzhausen darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn die Young Boys vorne nicht außer Sicht geraten sollen.

---



Ein Duell aus der oberen Tabellenregion – und ein Spiel, das für beide nach Prestige riecht. Sportfreunde Dorfmerkingen sind Vierter mit 36 Punkten (39:29 Tore) und verloren zuletzt in Ehingen nicht, sondern gewannen dort 2:1. Young Boys Reutlingen führen mit 51 Punkten und kamen mit dem 4:1 gegen Tübingen erneut ins Rollen. Das Hinspiel gewannen die Young Boys 3:1 gegen Dorfmerkingen, mit Toren von Marco Gaiser (51.), Ante Galic (56.), Daniel Nietzer (65.) und Savas Ioannidis (88.). Dazu damals Rot für Yamoussa Camara (88./Dorfmerkingen/Unsportlichkeit). Dorfmerkingen will diesmal zu Hause zeigen, dass man nicht nur Verfolger ist, sondern Gegner für den Spitzenreiter. Reutlingen will die Tabelle weiter in Richtung Titel drücken.

---



Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Resultaten aus dem letzten Spieltag. TSV Oberensingen ist Fünfter mit 35 Punkten (48:23 Tore) und verlor zuletzt in Berg 1:2. SSV Ehingen-Süd steht bei 24 Punkten (30:39 Tore) auf Rang 11 und verlor zuletzt 1:2 gegen Dorfmerkingen. Das Hinspiel gewann Ehingen überraschend klar 2:0 gegen Oberensingen, beide Tore durch Maurice Strobel (18., 90.+1). Oberensingen hat also eine offene Rechnung und will den Heimfaktor nutzen. Ehingen sucht Punkte, um nicht wieder tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen. Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Resultaten aus dem letzten Spieltag. TSV Oberensingen ist Fünfter mit 35 Punkten (48:23 Tore) und verlor zuletzt in Berg 1:2. SSV Ehingen-Süd steht bei 24 Punkten (30:39 Tore) auf Rang 11 und verlor zuletzt 1:2 gegen Dorfmerkingen. Das Hinspiel gewann Ehingen überraschend klar 2:0 gegen Oberensingen, beide Tore durch Maurice Strobel (18., 90.+1). Oberensingen hat also eine offene Rechnung und will den Heimfaktor nutzen. Ehingen sucht Punkte, um nicht wieder tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen. ---



Ein Kellerduell, das sofort nach Überleben klingt. VfR Heilbronn ist Letzter mit 13 Punkten (23:41 Tore) und verlor zuletzt 0:3 in Fellbach. FC Rottenburg (Aufsteiger) steht bei 17 Punkten (19 Spiele, 34:46 Tore) und ist 14. Das Hinspiel gewann Rottenburg knapp 1:0 gegen Heilbronn – Manuel Weber traf (81.). Heilbronn braucht dringend eine Antwort, Rottenburg braucht Punkte, um nicht selbst in den Strudel gezogen zu werden. So ein Spiel hat keinen neutralen Ausgang: Es entscheidet, wer in den nächsten Wochen mit Hoffnung und wer mit Angst spielt. Ein Kellerduell, das sofort nach Überleben klingt. VfR Heilbronn ist Letzter mit 13 Punkten (23:41 Tore) und verlor zuletzt 0:3 in Fellbach. FC Rottenburg (Aufsteiger) steht bei 17 Punkten (19 Spiele, 34:46 Tore) und ist 14. Das Hinspiel gewann Rottenburg knapp 1:0 gegen Heilbronn – Manuel Weber traf (81.). Heilbronn braucht dringend eine Antwort, Rottenburg braucht Punkte, um nicht selbst in den Strudel gezogen zu werden. So ein Spiel hat keinen neutralen Ausgang: Es entscheidet, wer in den nächsten Wochen mit Hoffnung und wer mit Angst spielt. ---



Der Dritte reist zum Achten – und die Hinrunde hat schon gezeigt, wie schnell es kippen kann. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist Achter mit 27 Punkten (26:28 Tore) und verlor zuletzt dramatisch 3:4 in Schwäbisch Hall. TSV Berg ist Dritter mit 40 Punkten (63:29 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Oberensingen. Das Hinspiel gewann Hofherrnweiler in Berg 1:0, Baba Mbodji traf (15.). Berg hat also eine klare Rechnung offen – und weiß, dass man gegen diesen Gegner nicht „einfach so“ gewinnt. Der Dritte reist zum Achten – und die Hinrunde hat schon gezeigt, wie schnell es kippen kann. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist Achter mit 27 Punkten (26:28 Tore) und verlor zuletzt dramatisch 3:4 in Schwäbisch Hall. TSV Berg ist Dritter mit 40 Punkten (63:29 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Oberensingen. Das Hinspiel gewann Hofherrnweiler in Berg 1:0, Baba Mbodji traf (15.). Berg hat also eine klare Rechnung offen – und weiß, dass man gegen diesen Gegner nicht „einfach so“ gewinnt. ---



Ein Spiel, das nach Mittelfeld klingt, aber in Wahrheit nach Richtung. VfB Friedrichshafen (Aufsteiger) ist Sechster mit 33 Punkten (40:33 Tore) und verlor zuletzt 1:3 in Holzhausen. Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen bei 27 Punkten (38:48 Tore) auf Rang 9 und kommen aus einem verrückten 4:3 gegen Hofherrnweiler. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall 3:2 gegen Friedrichshafen, mit Toren von Jonas Dambacher (5.), Joshua Merz (15.), Günter Schmidt (23., 43.) und Massimo Caltabiano per Foulelfmeter (34.). Friedrichshafen will diese Niederlage korrigieren, Schwäbisch Hall will den emotionalen Sieg vom letzten Wochenende bestätigen. Ein Spiel, das nach Mittelfeld klingt, aber in Wahrheit nach Richtung. VfB Friedrichshafen (Aufsteiger) ist Sechster mit 33 Punkten (40:33 Tore) und verlor zuletzt 1:3 in Holzhausen. Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen bei 27 Punkten (38:48 Tore) auf Rang 9 und kommen aus einem verrückten 4:3 gegen Hofherrnweiler. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall 3:2 gegen Friedrichshafen, mit Toren von Jonas Dambacher (5.), Joshua Merz (15.), Günter Schmidt (23., 43.) und Massimo Caltabiano per Foulelfmeter (34.). Friedrichshafen will diese Niederlage korrigieren, Schwäbisch Hall will den emotionalen Sieg vom letzten Wochenende bestätigen. ---

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:00 PUSH



Zwei Teams, die im unteren Bereich nach Punkten graben müssen. TSG Tübingen ist 13. mit 18 Punkten (19:51 Tore) und verlor zuletzt 1:4 bei den Young Boys. TSV Weilimdorf (Aufsteiger) steht bei 23 Punkten (41:48 Tore) auf Rang 12 und gewann zuletzt 4:2 gegen Esslingen. Das Hinspiel war eine Weilimdorfer Demonstration: Weilimdorf – Tübingen 4:0, Tore durch Bastian Joas (14. Foulelfmeter), Erdinc Bozoglu (45.+1), Tamer-Harun Fara (57.), Jonathan Zinram-Kisch (70.), dazu Gelb-Rot für Samir Genc (62./Weilimdorf/). Tübingen braucht eine Reaktion, Weilimdorf will zeigen, dass das 4:0 kein Ausreißer war. Zwei Teams, die im unteren Bereich nach Punkten graben müssen. TSG Tübingen ist 13. mit 18 Punkten (19:51 Tore) und verlor zuletzt 1:4 bei den Young Boys. TSV Weilimdorf (Aufsteiger) steht bei 23 Punkten (41:48 Tore) auf Rang 12 und gewann zuletzt 4:2 gegen Esslingen. Das Hinspiel war eine Weilimdorfer Demonstration: Weilimdorf – Tübingen 4:0, Tore durch Bastian Joas (14. Foulelfmeter), Erdinc Bozoglu (45.+1), Tamer-Harun Fara (57.), Jonathan Zinram-Kisch (70.), dazu Gelb-Rot für Samir Genc (62./Weilimdorf/). Tübingen braucht eine Reaktion, Weilimdorf will zeigen, dass das 4:0 kein Ausreißer war. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr FC Esslingen FC Esslingen SV Fellbach SV Fellbach 14:00 PUSH



Ein Duell, das nach Kampfzone riecht: Esslingen steckt tief, Fellbach hat zuletzt Selbstvertrauen getankt. FC Esslingen ist 15. mit 17 Punkten (32:55 Tore) und verlor zuletzt 2:4 in Weilimdorf. SV Fellbach (Absteiger) ist Siebter mit 30 Punkten (40:40 Tore) und gewann zuletzt 3:0 gegen Heilbronn. Das Hinspiel gewann Fellbach 4:2 gegen Esslingen, Tore durch Torben Hohloch (30.), Alban Kastrati (41.), Mert Ali Icmez (57.), Filip Stanic (62.), Esslingens Treffer durch David Micko (70.) und Florian Nikl (78.). Esslingen weiß also, wie weh Fellbach tun kann. Fellbach weiß, dass man gegen Esslingen Tore bekommt – und genau deshalb wird dieses Spiel für Esslingen ein Kampf um Würde und Punkte.