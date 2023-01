FC Holzhausen und VfL Nagold gesetzt Am morgigen Dreikönigstag beginnt in der Bächlenhalle das 35. Hallenfußballturnier des VfL Nagold um den Sparkassen-Cup

Die Vollbande in der Nagolder Bächlenhalle ist montiert, und nach zweimaliger Corona-Auszeit steigt am Freitag und Samstag unter der Regie des VfL Nagold die 35. Auflage des Sparkassen-Cups. Mit einem Preisgeld von 1.000 Euro für den Sieger ist der Budenzauber wie immer reizvoll dotiert.

17 Mannschaften sind der Einladung des VfL Nagold gefolgt, der selbst mit zwei Teams ins Rennen geht. Klar hatten sich die Organisatoren etwas mehr Resonanz erhofft – und Marco Quiskamp weiß auch nicht so recht, woran die offensichtliche Turniermüdigkeit liegt. Zum Vergleich: In Herrenberg und in Jettingen hatten in den letzten beiden Wochen jeweils 26 Mannschaften gemeldet.

Gastgeber VfL Nagold möchte vor heimischer Kulisse natürlich seine jüngsten Erfolge – den zweiten Platz beim Hallenturnier in Herrenberg und den Turniersieg in Althengstett – bestätigen. Als Oberligist gehört allerdings vor allem der FC Holzhausen zu den Top-Favoriten des Turniers. Wenn die beiden Torjäger Janik Michel und Pascal Schoch bei Holzhausen auflaufen, ist der aktuelle Oberliga-Achte sicher ein ganz heißer Anwärter auf den Turniersieg. „Die haben eine richtig gute Mannschaft“, macht Turnierorganisator Marco Quiskamp deutlich.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Organisatoren des VfL Nagold für einen Turniermodus mit Vorrunden- und Finaltag entschieden. In der Vorrunde am Dreikönigstag spielen 15 Mannschaften, von denen sich zehn für den Samstag qualifizieren. Der VfL Nagold und der FC Holzhausen wurden für die Endrunde gesetzt. Quiskamp rechnet bereits am Vorrundentag mit etlichen heiß umkämpften Spielen. „Das wird sicher spannend, da sind gute Kicker dabei“, erklärt der Organisator, wobei er unter anderem an die SF Gechingen, den SV Althengstett, den VfL Herrenberg, die Böblinger U 19 denkt – und natürlich an die U 23 des VfL Nagold, die derzeit in der Bezirksliga ganz vorne mitmischt. Bedauerlich findet er es jedoch, dass Titelverteidiger SV Oberjesingen seinen Hut nicht in den Ring geworfen hat. Offizielle Begründung ist, dass der A-Ligist aktuell über zu wenige Hallenkicker verfügt.

Sensationssieger SV Oberjesingen hat abgesagt

Dabei hatte der SV Oberjesingen vor drei Jahren schon mit dem Einzug ins Endspiel der 34. Turnierauflage eine Sensation perfekt gemacht. Zuvor warf das Team aus dem Gäu im Halbfinale nach Zehnmeterschießen den großen Turnierfavoriten FC Holzhausen aus dem Rennen. In einem spannenden Endspiel hatte der vermeintliche Underdog dann die U 19 des Gastgebers VfL Nagold mit 4:2 geschlagen. Der Startschuss für das Vollbanden-Turnier fällt am Dreikönigstag um 11.30 Uhr. Am Samstag geht es in der Bächlenhalle ab 10 Uhr mit der Endrunde weiter – und ab 16.45 Uhr steigt die K.-o.-Runde mit den Viertelfinalspielen.