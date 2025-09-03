FC Holzhausen überrascht, Stuttgarter Kickers und SSV Ulm siegen

Am heutigen Mittwoch standen im WFV-Pokal drei Duelle aus dem Achtelfinale an. Drittligist SSV Ulm und Regionalligist Stuttgarter Kickers siegten. Hingegen verlor Regionalligist TSG Balingen beim Verbandsligisten FC Holzhausen. Hier sind die Spiele in er Übersicht:
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
---
FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)
Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen/)
TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921
Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1
Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034
Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)
---
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
Mi., 08.10.25 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach
---
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball 0:4
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach 0:1