FC Holzhausen übernimmt die Spitze, SV Fellbach mit Offensivstärke

Der Auftakt des 5. Spieltags in der Verbandsliga Württemberg brachte packende Spiele, knappe Entscheidungen und reichlich Emotionen. Während der FC Holzhausen die Tabellenführung übernahm, feierte der SV Fellbach einen Offensiverfolg. Auch Schwäbisch Hall, Ehingen-Süd und Weilimdorf setzten Zeichen.

Ein torreiches Duell erlebten die Zuschauer in Schwäbisch Hall. Schon früh brachte Jonas Dambacher die Hausherren in der 5. Minute in Führung. Doch Joshua Merz glich bereits in der 15. Minute für den VfB Friedrichshafen aus. Die Hausherren drängten weiter und gingen durch Günter Schmidt in der 23. Minute erneut in Front. Noch vor der Pause verwandelte Massimo Caltabiano in der 34. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Doch kurz darauf war es wieder Günter Schmidt, der in der 43. Minute für den umjubelten 3:2-Endstand sorgte.

Vor heimischem Publikum legte Fellbach einen furiosen Auftritt hin. Torben Hohloch eröffnete in der 30. Minute das Torfestival, Alban Kastrati erhöhte nur elf Minuten später auf 2:0. Nach der Pause setzten Mert Ali Icmez (57.) und Filip Stanic (62.) nach und sorgten für eine klare 4:0-Führung. Esslingen bewies Moral und kam durch David Micko (70.) und Florian Nikl (78.) noch einmal heran, doch mehr als Ergebniskosmetik war es nicht.

Maurice Strobel war der gefeierte Mann in Ehingen. In der 18. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) für den Heimsieg.

In Berg entschied ein einziges Tor die Partie. Baba Mbodji brachte die Gäste aus Hofherrnweiler in der 15. Minute früh in Führung. Danach verteidigten die Gäste clever und ließen Berg trotz großer Bemühungen nicht mehr zurückkommen. Durch diesen Erfolg klettert Hofherrnweiler ins Mittelfeld, während Berg einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen muss. ---

Der FC Holzhausen setzte seinen beeindruckenden Lauf fort. Janik Michel erzielte in der 38. Minute das 1:0, ehe Enrico Huss in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Waiblingen kämpfte sich durch Igor Jelic in der 83. Minute noch einmal heran, doch die Hausherren brachten den Vorsprung über die Zeit. ---

Rottenburg feierte einen knappen, aber wichtigen Heimsieg. In der 81. Minute erzielte Manuel Weber den einzigen Treffer der Partie. Damit verschafft sich der Aufsteiger etwas Luft, während Heilbronn mit nur vier Punkten im unteren Drittel hängen bleibt. ---

Weilimdorf zeigte gegen Tübingen eine dominante Vorstellung. Bereits in der 14. Minute verwandelte Bastian Joas einen Foulelfmeter, ehe Erdinc Bozoglu in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 stellte. Nach der Pause sorgten Tamer-Harun Fara (57.) und Jonathan Zinram-Kisch (70.) für die Entscheidung. Trotz der Gelb-Roten Karte für Samir Genc in der 62. Minute ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. ---

Young Boys Reutlingen führen die Liga mit vier Siegen und 13:7 Toren an. Dorfmerkingen hat bisher vier Punkte aus vier Spielen. Die Gastgeber sind klarer Favorit, wollen ihre makellose Bilanz weiter ausbauen.