FC Holzhausen schlägt Türk SV Singen – "Der erste Schritt ist gemacht"

Starker Auftakt vor heimischem Publikum

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Türkischen SV Singen hat sich der FC Holzhausen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel der Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg verschafft. Vor 723 Zuschauern zeigte die Mannschaft von den Trainern Karsten Maier und Lukas Foelsch in einem umkämpften und phasenweise offenen Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit die nötige Kaltschnäuzigkeit – und belohnte sich für einen konzentrierten Auftritt mit zwei Treffern.

„Das Spiel war ausgeglichen, würde ich sagen. Beide Seiten hatten teilweise gute Chancen“, bilanzierte Foelsch nach dem Schlusspfiff. Dass seine Elf die Partie dennoch zu ihren Gunsten entscheiden konnte, lag an zwei entscheidenden Momenten in Durchgang zwei – und an einer disziplinierten Defensivleistung gegen einen Gegner mit hoher individueller Qualität.

Defensiv stabil, offensiv effektiv

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch. Die Gäste aus Singen, als Vizemeister der Verbandsliga Südbaden angereist, bestätigten die Vorwarnungen des FC-Coaches: „Singen spielte mit guter Struktur und Offensivqualität, wie ich schon angedeutet habe vor dem Spiel.“

Vor allem Abdoulie M’Boob und Dominik Emminger bereiteten der Holzhauser Hintermannschaft einige Probleme. „M’Boob war sehr gefährlich und Emminger ein sehr mitspielender Stürmer“, analysierte Foelsch. Doch sein Team hielt stand – und nutzte die sich bietenden Chancen im richtigen Moment.

Platzverweis bringt Momentum

Ein wichtiger Wendepunkt in der Partie ereignete sich in der 51. Minute: Süleyman Karacan vom Türkischen SV Singen sah die Gelb-Rote Karte – eine Szene, die die numerische Überzahl zugunsten des FC Holzhausen herstellte.

Nur vier Minuten später war es dann so weit: Janik Michel brachte die Gastgeber in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Der Führungstreffer wirkte befreiend und gab Holzhausen die nötige Sicherheit, das Spiel mehr und mehr zu kontrollieren.

Pfeifhofer sorgt für die Vorentscheidung

Als sich alles bereits auf ein knappes 1:0 einstellte, schlug der FC Holzhausen erneut zu: Fabio Pfeifhofer erzielte in der 89. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage vor dem Rückspiel in Singen.

Trainer Lukas Foelsch zeigte sich im Anschluss zufrieden mit dem Ergebnis – auch wenn er die Leistung seines Teams nicht überbewerten wollte: „Ich glaube, wir können es besser. Aber trotzdem, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Wetter war heute ein brutaler Faktor und von dem her haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht.“

Foelsch warnt vor Rückspiel – „Können es besser“

Der Coach, der mit klaren Vorstellungen in die beiden Aufstiegsspiele gegangen ist, blieb auch nach dem Heimsieg realistisch: „Eine Halbzeit ist sozusagen gespielt von der Partie und wir sind froh über den Sieg. 2:0 und jetzt gilt es, uns gut vorzubereiten auf das nächste Spiel.“

Mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Sonntag in Singen, bei dem die Entscheidung über den Oberliga-Aufstieg fällt, mahnt Foelsch zur Konzentration: „Jetzt kennen die Gegner sich, jetzt wissen wir die Stärken und jetzt gucken wir mal, dass wir nächste Woche ein besseres Spiel machen.“

Der letzte Schritt fehlt noch

Nur der Sieger der beiden Partien darf in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg antreten. Nach dem verdienten, aber hart erkämpften Hinspielsieg ist das Ziel greifbar, aber noch längst nicht erreicht. Im Rückspiel wird ein anderes Spiel erwartet.

Fest steht: Der FC Holzhausen hat sich mit einem konzentrierten Auftritt eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Jetzt gilt es, im Rückspiel die letzte Hürde zu nehmen – und den Weg zurück in die Oberliga zu vollenden.