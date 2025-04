FC Holzhausen rückt näher – Türkspor Neckarsulm patzt im Spitzenspiel

Spf. S.-Hall

Schwäbisch Hall setzte sich klar gegen den FC Esslingen durch und unterstrich seine Heimstärke. Bereits in der 3. Minute brachte Benjamin Kurz die Gastgeber in Führung. Danach kontrollierte Hall das Geschehen, Günter Schmidt erhöhte spät auf 2:0 (86.), ehe Daniel Martin in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+3).

