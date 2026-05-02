FC Holzhausen rückt heran – FC Esslingen feiert Last-Minute-Sieg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Verbandsliga Württemberg spitzt sich die Lage sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller dramatisch zu. Die heutige Fortsetzung des 29. Spieltag lieferte den Zuschauern auf den Plätzen der Region packenden Fußball und hochemotionale Momente, die den Kampf um den Klassenerhalt und die Jagd auf den Thron weiter befeuerten.

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Vor 210 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste: In der 20. Minute erzielte Gustavo Borges da Silva die Führung zum 0:1 für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Doch der Schock bei den Hausherren währte nur kurz, denn der SV Fellbach zeigte eine prompte Reaktion. Nur fünf Minuten später, in der 25. Minute, markierte Torben Hohloch den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Begegnung blieb emotional und spielerisch auf Augenhöhe, doch noch vor dem Seitenwechsel gelang dem Gastgeber der entscheidende Schlag. Rafael Terpsiadis erzielte in der 36. Minute das Tor zum 2:1 für Fellbach. In der Folge verteidigten die Hausherren diesen knappen Vorsprung. ---

Vor 150 Zuschauern erlebte das Tabellenschlusslicht eine bittere Phase, in der das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett aus den Händen glitt. Zunächst keimte beim VfR Heilbronn Hoffnung auf, als Leorant Marmullaku in der 53. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug markierte Joshua Merz in der 54. Minute den Ausgleich für den VfB Friedrichshafen. Die Gäste vom Bodensee nutzten die kurze Schockstarre der Hausherren gnadenlos aus. Erneut war es Joshua Merz, der in der 60. Minute auf 1:1 erhöhte, bevor Kai Kramer nur zwei Minuten später in der 62. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand alle Zweifel beseitigte. ---

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die 75 Fans in Esslingen, wo eine turbulente Anfangsphase die Richtung vorgab. Die Gäste der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gingen bereits in der 7. Minute durch Nicola Zahner mit 0:1 in Führung. Der FC Esslingen antwortete prompt durch Florian Nikl, der in der 13. Minute zum 1:1 ausglich. Das Tempo blieb atemberaubend: Julian Köhnlein brachte die TSG in der 16. Minute erneut mit 1:2 in Front, doch nur zwei Zeigerumdrehungen später markierte Dominik Orsolic in der 18. Minute das 2:2. Nach diesem frühen Schlagabtausch dauerte es bis kurz vor dem Abpfiff, ehe es einen erneuten Jubel gab: David Micko erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer zum 3:2. ---

In Tübingen sahen 130 Zuschauer eine Partie, die lange Zeit ohne Tore blieb und auf ein Remis hinauszulaufen schien. Doch in der Schlussphase schlug die Stunde von Patrick Werner. Der Torjäger des TSV Oberensingen bewies Nervenstärke aus Stahl und traf in der 90. Minute zum 0:1. Damit nicht genug: Noch in derselben Minute, ebenfalls in der 90. Minute, legte Patrick Werner nach und markierte den 0:2-Endstand. ---

Der TSV Berg musste eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen, die den Kontakt zu den Spitzenplätzen weiter abreißen lässt. Der SSV Ehingen-Süd ging in der 20. Minute durch Maurizio Scioscia mit 0:1 in Führung. Die Gäste ließen nicht locker und bauten den Vorsprung noch vor der Pause aus: Narciso Filho traf in der 27. Minute zum 0:2. Als Julian Teßmann in der 52. Minute das 0:3 erzielte, war die Gegenwehr der Berger endgültig gebrochen. ---

Der FC Holzhausen startete furios, als Tim Steinhilber bereits in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Der TSV Weilimdorf schlug zwar postwendend durch Samir Genc in der 4. Minute zum 1:1 zurück, doch danach spielten nur noch die Gäste. Henry Seeger stellte in der 10. Minute auf 1:2, und Jovan Djermanovic erhöhte in der 20. Minute auf 1:3. In der Schlussphase schraubte Holzhausen das Ergebnis weiter in die Höhe: Erneut traf Henry Seeger in der 79. Minute zum 1:4, bevor Tim Steinhilber in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:5-Endstand perfekt machte. ---

Vor 110 Zuschauern sicherte sich der FC Rottenburg drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Den Bann brach Lukas Behr in der 36. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nur drei Minuten später sorgte Leon Oeschger in der 39. Minute per Foulelfmeter mit dem 2:0 für eine beruhigende Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rottenburg am Drücker: Erneut war es Leon Oeschger, der in der 60. Minute zum 3:0-Endstand traf. ---

Der Spitzenreiter kommt mit voller Wucht. Young Boys Reutlingen haben bei FC Holzhausen in der Nachspielzeit 3:2 gewonnen und damit nicht nur drei Punkte, sondern auch ein deutliches Zeichen im Titelrennen gesetzt. Mit 67 Punkten steht die Mannschaft souverän an der Spitze. Sportfreunde Schwäbisch Hall mussten sich zuletzt zuhause Ehingen-Süd mit 1:3 geschlagen geben und bleiben bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Young Boys klar mit 4:1. Alles spricht also für die Gastgeber, doch gerade in dieser Saisonphase sind solche Spiele gefährlich, wenn der Favorit auch nur einen Moment nachlässt. Reutlingen will den Vorsprung verteidigen, Schwäbisch Hall braucht Widerstand und einen mutigen Auftritt.