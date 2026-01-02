FC Holzhausen rollt durch Gruppe A und setzt ein frühes Ausrufezeichen

Der Nagolder Sparkassen-Cup ist am heutigen Freitagabend mit einem Gruppenmarathon gestartet, der die Bächlenhalle sofort elektrisierte. In der zwölfminütigen Hallenlogik war alles enthalten: enge Duelle, abrupte Kipppunkte, klare Abreibungen. Vor allem der FC Holzhausen spielte sich in Gruppe A in eine eigene Spur – mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 35:9. Hinter dem Titelverteidiger formierten sich der VfL Nagold II und die TSG Balingen II als direkte Verfolger, während die übrigen Teams um jeden Punkt rangen.

Holzhausen: Sechs Spiele, sechs Siege, 35 Tore als Ansage Der FC Holzhausen zeigte, warum er als Titelverteidiger in dieses Turnier gegangen ist. Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte – dazu ein Torverhältnis von 35:9, das in der Halle wie ein grelles Licht wirkt. Der Start gegen den VfL Nagold II endete 5:4 und machte sofort klar, wie schmal die Kante im Hallenfußball sein kann. Danach wurde Holzhausen zunehmend deutlicher: 4:0 gegen den TSV Altensteig, 5:0 gegen den SSC Donaueschingen, 3:1 gegen den FV Calw, 9:2 gegen die TSG Balingen II und schließlich 9:2 gegen die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden. Dieser Auftakt war nicht nur eine Serie, sondern ein Statement in Zahlen.

Ein Auftakt, der keine Luft zum Nachdenken lässt Der erste Turniertag gehörte vollständig der Gruppe A. Sieben Mannschaften, jeder gegen jeden – 21 Spiele in dichter Folge. Diese Turnierform ist brutal ehrlich: Wer einmal aus dem Rhythmus fällt, bekommt kaum Gelegenheit, zurückzukehren. Und wer früh Tempo und Präzision findet, kann einen ganzen Abend diktieren. Genau diese Dynamik prägte den Auftakt.

Nagold II: Viele Tore, viel Risiko – und Platz zwei

Der VfL Nagold II landete mit 12 Punkten und 19:14 Toren auf Rang zwei. Der Abend begann mit dem knapp verlorenen 4:5 gegen Holzhausen, dann folgte ein 3:1 gegen den SSC Donaueschingen. Ein 4:1 gegen den TSV Altensteig brachte weiteren Schwung. Gleichzeitig zeigte sich, wie schnell es kippen kann: Gegen die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden setzte es eine 1:4-Niederlage. Später gewann Nagold II 2:0 gegen den FV Calw und beendete den Abend mit einem 5:3-Sieg gegen Balingen II. Die Bilanz ist klar: Nagold II blieb dran, musste aber auch spüren, wie teuer Unordnung in zwölf Minuten werden kann.

Balingen II: Offensivkraft und ein spätes Aufbäumen

Die TSG Balingen II kam ebenfalls auf 12 Punkte, hatte mit 25:21 jedoch ein wesentlich offeneres Torbild. Das Team eröffnete seine Serie mit einem 4:2 gegen den SSC Donaueschingen und legte ein 8:1 gegen Ebhausen/Rotfelden nach – ein Ergebnis, das in dieser Gruppe sofort Widerhall fand. Es folgten ein 5:2 gegen Altensteig, ein 3:2 gegen Calw und ein 3:2, bevor der Abend einen harten Knick bekam: 2:9 gegen Holzhausen. Im letzten Spiel gelang dann noch ein 3:5 gegen Nagold II. Balingen II zeigte die typische Hallen-Spannung zwischen Wucht und Verwundbarkeit: Tore waren immer da, Stabilität nicht in jedem Moment.

Ebhausen/Rotfelden: Sieben Punkte zwischen Ausrufezeichen und Gegentoren

Die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden schloss mit sieben Punkten und 13:24 Toren ab. Es gab den 4:1-Sieg gegen Nagold II und den 2:0-Erfolg gegen Donaueschingen, dazu ein 2:2 gegen Calw. Gleichzeitig standen deutliche Niederlagen: 1:8 gegen Balingen II und 2:9 gegen Holzhausen. Der Turnierabend zeigte bei Ebhausen/Rotfelden beides: die Fähigkeit, ein Spiel zu packen – und die Gefahr, wenn die Halle einmal gegen dich läuft.

Donaueschingen: Spektakuläres Schlusslicht mit zwei klaren Siegen

Der SSC Donaueschingen holte sechs Punkte und ein Torverhältnis von 16:15 – ein Wert, der die Ambivalenz des Abends perfekt abbildet. Gegen Balingen II ging das Auftaktspiel 2:4 verloren, gegen Nagold II 1:3, gegen Holzhausen 0:5 und gegen Ebhausen/Rotfelden 0:2. Doch Donaueschingen setzte auch deutliche Nadelstiche: 5:1 gegen Altensteig und 8:0 gegen Calw. Zwei klare Siege, dazwischen Rückschläge – im Hallenfußball können solche Abende wie ein ganzer Monat wirken.

Calw und Altensteig: Kämpfen um Meter, zahlen aber oft Lehrgeld

Der FV Calw kam auf vier Punkte bei 7:19 Toren. Ein 2:2 gegen Ebhausen/Rotfelden und zwei Siege – 2:1 gegen Altensteig sowie 2:0 gegen Donaueschingen – standen Niederlagen gegen Holzhausen (1:3), Balingen II (2:3) und Nagold II (0:2) gegenüber. Der TSV Altensteig blieb bei drei Punkten und 9:22 Toren. Es gab den 4:2-Erfolg gegen Ebhausen/Rotfelden, aber auch klare Ergebnisse gegen Holzhausen (0:4), Balingen II (2:5) und Donaueschingen (1:5). Die Tabelle ist hier schonungslos: Wer zu oft hinterherläuft, verliert nicht nur Spiele, sondern auch Zeit.

Der Blick auf Samstag: Gruppen B und C starten mit festen Uhrzeiten

Am morgigen Samstag, den 3. Januar 2026, geht es in Nagold mit den Gruppen B und C weiter. In der Gruppe B beginnt das Programm um 12:30 Uhr mit Spvgg Freudenstadt gegen VfL Nagold, um 12:43 Uhr folgt SV Croatia Reutlingen gegen SC Neubulach und um 12:56 Uhr SV Wannweil gegen SV Althengstett. Der Abend gehört Gruppe C, die um 18 Uhr mit VfL Nagold gegen TSV Haiterbach startet; weitere Ansetzungen reichen bis 22:20 Uhr. Der Sparkassen-Cup bleibt damit ein Turnier der langen Tage und kurzen Spiele – genau diese Mischung macht ihn so fordernd.

Ein erster Tag, der den Maßstab gesetzt hat

Nach dem Auftakt ist die Rangordnung in Gruppe A deutlich: Holzhausen vorneweg, Nagold II und Balingen II in Schlagdistanz, dahinter ein Feld, das sich jeden Punkt erarbeiten musste. In der Halle fühlen sich Zahlen nie kalt an – sie sind verdichtete Minuten, gewonnene Zweikämpfe, verlorene Ordnung, ein Ball, der von der Bande zurückspringt. Der Sparkassen-Cup hat begonnen, und der Titelverteidiger hat den Ton gesetzt.