FC Holzhausen patzt, Esslingen und Rottenburg sammeln wichtige Punkte

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg sorgten die heutigen Partien vom 27. Spieltag für eine spürbare Zäsur im Klassement. Während der Tabellenzweite im Kampf um die Spitze wertvolle Punkte liegen ließ, stemmten sich die Mannschaften im Tabellenkeller mit purer Leidenschaft gegen den drohenden Abstieg. Es war ein Spieltag, der von der ersten Minute an hochemotional geführt wurde und den Zuschauern auf den Plätzen alles abverlangte.

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Es war eine jener Partien, in denen die Tabellensituation für 90 Minuten keine Rolle zu spielen schien. Der VfR Heilbronn empfing als Schlusslicht den favorisierten TSV Oberensingen und zeigte von der ersten Sekunde an, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch lange nicht erloschen ist. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Torerfolge geblieben war, belohnten sich die Heilbronner kurz vor Ablauf der ersten Stunde für ihren unermüdlichen Einsatz. In der 58. Minute erzielte Julian Schiffmann den Führungstreffer zum 1:0. Dieser Treffer wirkte wie ein Katalysator für die Gastgeber, während der TSV Oberensingen sichtlich Mühe hatte, eine Antwort zu finden. Die Heilbronner blieben konsequent und legten in der 65. Minute durch Lukas Böhm nach, der auf 2:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später, in der 70. Minute, markierte Leorant Marmullaku den Treffer zum 3:0-Endstand und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Adonis Krasniqi vom VfR Heilbronn in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch auch in Unterzahl verteidigten die Heilbronner den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

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Vor 150 Zuschauern zeigte sich der SV Fellbach effizient und sicherte sich drei wichtige Zähler gegen den Aufsteiger. Den Torreigen eröffnete Rafael Terpsiadis in der 37. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber ihre Führung ausbauen, als Torben Hohloch in der 57. Minute zum 2:0 traf. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte Ibrahim Njie in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) per Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. ---

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem FC Rottenburg vor 150 Zuschauern ein wichtiger Heimsieg. Lange Zeit blieb die Partie torlos und von taktischer Disziplin geprägt, bevor die Schlussphase die Entscheidung brachte. Nick Heberle erlöste die Heimfans in der 77. Minute mit dem Tor zum 1:0. Nur drei Minuten später sorgte Lennis Eberle in der 80. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Einen echten Blitzstart erlebten die 111 Zuschauer in Esslingen. Der FC Esslingen zeigte gegen den Tabellenvierten eine couragierte Leistung und belohnte sich bereits in der 2. Minute durch Marcel Sichwardt, der das frühe 1:0 erzielte. In der Folge verteidigten die Gastgeber diesen knappen Vorsprung mit großem Einsatz bis zum Abpfiff. Für die Sportfreunde Dorfmerkingen ist diese Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. ---

Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Berg vor 120 Zuschauern hinnehmen. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 4. Minute durch Benjamin Kurz mit 0:1 in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Niko Maucher in der 24. Minute erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 0:2. In der zweiten Halbzeit sorgte Lorenz Minder in der 79. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Der Treffer von Fikret Mert Aras zum 1:3 in der Nachspielzeit (90.+1) war lediglich Ergebniskosmetik für Berg. ---

Im Rennen um die Meisterschaft gab sich der Favorit eine Blöße. Vor 200 Zuschauern ging der FC Holzhausen zwar in der 28. Minute durch Jovan Djermanovic mit 0:1 in Führung, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. Der SSV Ehingen-Süd bewies Moral und kam in der 71. Minute durch Alexander Schrode zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. ---

Der TSV Weilimdorf untermauerte vor 100 Zuschauern seine gute Form und ließ dem FSV Waiblingen kaum eine Chance. Den Torreigen eröffnete Erdinc Bozoglu in der 38. Minute mit dem 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Daniel Baierle in der 48. Minute auf 2:0, bevor Tamer-Harun Fara in der 55. Minute per Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte. Roman Kasiar schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 4:0 hoch. Den Ehrentreffer für Waiblingen erzielte Mardoche Siku Mourera in der 88. Minute zum 4:1-Endstand. ---

Young Boys Reutlingen marschiert mit 64 Punkten souverän an der Spitze und setzte beim 9:0 in Waiblingen ein fast erschütterndes Zeichen. Matthias Dünkel (27.), Maximilian Herberth (31.), Hajdar Shala per Eigentor (34.), Adil Iggoute (45., 78.), Ante Galic (54., 65.) und Marko Drljo (80., 86.) machten die Dominanz sichtbar. Calcio Leinfelden-Echterdingen verlor zuletzt 0:1 gegen Ehingen-Süd durch das Tor von Janis Peter (39.) und steht mit 32 Punkten auf Rang elf. Das Hinspiel gewann Calcio überraschend 2:1: Philipp Seemann traf doppelt (32., 36.), Ante Galic verkürzte (52.). Der Tabellenführer hat also nicht nur drei Punkte, sondern auch Revanche im Blick.