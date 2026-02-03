FC Holzhausen landet hochkarätigen Transfer am Deadline-Day

– Foto: Jens Körner

Der FC Holzhausen hat am letzten Tag der Transferperiode noch einmal nachgelegt und mit Jovan Djermanovic einen Stürmer verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von Calcio Leinfelden-Echterdingen zum Tabellenzweiten der Verbandsliga Württemberg und soll die Offensive des Aufstiegsanwärters verstärken.

Djermanovic bringt trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. In der Jugend spielte er in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und Viktoria Köln. Im Herrenbereich folgten Stationen beim FC 08 Villingen in der Oberliga sowie zwei Jahre beim SSV Reutlingen, ebenfalls in der Oberliga. Anschließend sammelte er beim FC Gundelfingen Spielpraxis in der Bayernliga, ehe er zuletzt für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Ober- und Verbandsliga auflief. Zusätzlich war er im Hallenformat der Baller-League aktiv.

Für Holzhausen kommt der Transfer zu einem sportlich wichtigen Zeitpunkt. Nach 18 Spielen liegt der FCH mit 39 Punkten auf Rang zwei der Verbandsliga, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Der Verein beschreibt den Neuzugang als sportlich wie menschlich passende Verstärkung und verbindet mit der Verpflichtung zusätzliche Impulse für die zweite Saisonhälfte. Entsprechend groß ist die Vorfreude im Umfeld des Klubs auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Angreifer.