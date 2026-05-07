FC Holzhausen jagt weiter die Spitze, Waiblingen braucht ein Wunder

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 30. Spieltag der Verbandsliga Württemberg liegen oben und unten Nerven blank. Young Boys Reutlingen und FC Holzhausen liefern sich weiter den Zweikampf um die ersten beiden Plätze, TSV Oberensingen lauert dahinter auf einen späten Zugriff. Im Tabellenkeller ist die Lage noch rauer: VfR Heilbronn ist bereits abgestiegen, FSV Waiblingen braucht fast schon ein kleines Wunder, und auch TSG Tübingen sowie FC Esslingen müssen dringend weiter punkten. Dieser Spieltag trägt die Schwere des Saisonendes in sich – und genau deshalb auch eine besondere Spannung.

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Morgen, 18:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen SV Fellbach SV Fellbach 18:30 PUSH

FC Holzhausen hat mit dem klaren 5:1 in Weilimdorf eindrucksvoll gezeigt, dass der Verfolger des Spitzenreiters nicht nachlässt. Mit 59 Punkten bleibt die Mannschaft Zweiter und darf sich im Saisonendspurt keinen Aussetzer erlauben, wenn der Druck auf Young Boys Reutlingen erhalten bleiben soll. Das Heimspiel gegen SV Fellbach ist deshalb kein gewöhnlicher Termin, sondern eine Pflichtaufgabe mit großer Wucht. SV Fellbach reist allerdings nicht ohne Selbstvertrauen an. Das 2:1 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen hat die Mannschaft auf 45 Punkte gehoben und mitten in die obere Tabellenhälfte getragen. Fellbach ist Fünfter, stabil und unangenehm. Gerade solche Gegner machen Spiele im Aufstiegskampf heikel. Holzhausen hat die größere Last, Fellbach die Freiheit, einen weiteren starken Abend zu erzwingen.

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TSV Oberensingen bleibt in Lauerstellung. Das späte 2:0 bei TSG Tübingen hat die Mannschaft auf 52 Punkte gebracht und den Traum von ganz oben zumindest am Leben gehalten. Der Rückstand auf Holzhausen ist noch da, aber nicht unüberwindbar. Jeder weitere Sieg ist Voraussetzung, um im Dreikampf hinter dem Spitzenreiter relevant zu bleiben. Gerade deshalb ist das Heimspiel gegen Sportfreunde Dorfmerkingen von erheblicher Bedeutung. Dorfmerkingen kommt nach 45 Punkten und Rang vier nicht als bloßer Statist. Zwar hat die Mannschaft schon ein wenig Boden verloren, doch sie bleibt unangenehm und robust. Dass Dorfmerkingen zuletzt spielfrei war, ändert nichts an der Schärfe dieser Partie. Oberensingen muss das Momentum aus Tübingen konservieren, während die Gäste mit einem Auswärtssieg noch einmal in den oberen Bereich hineinstechen könnten. Es ist ein Spiel mit echtem Gewicht. ---

Für Sportfreunde Schwäbisch Hall wird die Luft nach dem 1:4 bei den Young Boys Reutlingen nicht angenehmer. Die Mannschaft steht mit 37 Punkten auf Rang zehn und spürt, wie eng das Mittelfeld und der untere Bereich zusammengerückt sind. Ein weiterer Rückschlag könnte die Stimmung schnell kippen lassen. Vor eigenem Publikum soll nun die Antwort kommen. TSV Weilimdorf reist mit 38 Punkten und nur einem Zähler mehr an. Das 1:5 gegen Holzhausen war ein herber Dämpfer, weil die Mannschaft früh überrollt wurde und nie zur Ruhe kam. Genau deshalb ist dieses direkte Duell so brisant: Beide Teams wollen Abstand zu den unteren Rängen schaffen, beide haben zuletzt deutlich verloren. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, blickt deutlich nervöser auf die letzten Wochen. ---

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr TSV Berg TSV Berg Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:30 PUSH

TSV Berg hat beim 0:3 gegen SSV Ehingen-Süd einen schmerzhaften Dämpfer erlebt. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft zwar weiter im gesicherten Bereich, doch gegen den Tabellenführer wird sie eine völlig andere Haltung brauchen. Young Boys Reutlingen kommen mit dem Schwung eines 4:1 gegen Schwäbisch Hall, mit 70 Punkten, mit der klar besten Ausgangsposition im Titelrennen – und mit dem Bewusstsein, dass jeder weitere Sieg den Weg nach oben freiräumt. Gerade deshalb liegt in diesem Spiel viel Sprengkraft. Berg kann vor eigenem Publikum frei und trotzig auftreten, denn der Druck liegt fast ausschließlich auf den Gästen. Reutlingen weiß, dass Holzhausen im Nacken sitzt und jeder Ausrutscher sofort Gewicht bekommt. Der Spitzenreiter geht als Favorit in dieses Duell, aber die Nachmittage in Berg waren selten bequem. Das macht die Partie so reizvoll. ---

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verlor zuletzt trotz engagierter Leistung 2:3 in Esslingen und steht nun bei 39 Punkten auf Rang acht. Damit ist die Mannschaft nicht in akuter Gefahr, aber auch noch nicht völlig sorglos. Das Heimspiel gegen TSG Tübingen bietet die Chance, den Abstand zu den kritischen Bereichen zu vergrößern und die Saison mit mehr Ruhe ausklingen zu lassen. Für TSG Tübingen ist die Lage spürbar schärfer. Das 0:2 gegen Oberensingen tat weh, weil die Mannschaft lange im Spiel war und dann doch leer ausging. Mit 27 Punkten auf Rang 15 bleiben realistische Chancen auf den Klassenverbleib, aber nur dann, wenn nun wieder gepunktet wird. Tübingen braucht keine Schönheit, sondern Ertrag. Genau das verleiht dieser Partie eine raue, nervöse Note. ---

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN FC Esslingen FC Esslingen 15:30 PUSH

VfB Friedrichshafen hat mit dem 3:1 in Heilbronn seine gute Ausgangslage untermauert. Rang sieben, 40 Punkte, ein solider Abstand nach unten – das ist ein Fundament, auf dem sich arbeiten lässt. Gerade zu Hause wird die Mannschaft den Anspruch haben, ihre stabile Saison weiter zu veredeln und die Unruhe aus dem Tabellenkeller von sich fernzuhalten. FC Esslingen dagegen kommt mit neuer Hoffnung. Das wilde 3:2 gegen Hofherrnweiler-Unterrombach war ein Sieg mit großer Wucht, weil er das Team auf 30 Punkte brachte und den Glauben im Abstiegskampf stärkte. Esslingen hat realistische Chancen auf den Klassenverbleib, aber eben nur, wenn solche Siege nicht vereinzelt bleiben. In Friedrichshafen wartet nun ein Gegner, der deutlich ruhiger dasteht. Genau diese Mischung macht das Spiel so wichtig: Hier treffen Sicherheit und Dringlichkeit aufeinander. ---

Für FSV Waiblingen ist die Ausgangslage brutal klar. Nach dem 0:3 in Rottenburg steht die Mannschaft bei nur 20 Punkten, und um den Klassenerhalt noch zu erreichen, braucht es fast schon ein kleines Wunder. Dieses Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen VfR Heilbronn gehört deshalb zu jenen Partien, die zwingend gewonnen werden müssen, wenn überhaupt noch Hoffnung bestehen soll. Heilbronn hat beim 1:3 gegen Friedrichshafen erneut verloren und ist mit 16 Punkten nicht mehr zu retten. Gerade das macht solche Spiele aber tückisch. Der Gegner spielt ohne Last, oft freier, manchmal gefährlicher. Für Waiblingen zählt nichts außer drei Punkten. Alles andere würde die ohnehin kleine Hoffnung fast endgültig verdunkeln. Es ist ein Spiel, das für die Gastgeber nach letzter Gelegenheit riecht. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen steht nach dem 1:2 in Fellbach weiter bei 35 Punkten und damit in einer Lage, die noch nicht beruhigt. Der Vorsprung auf die unteren Plätze ist vorhanden, aber nicht groß genug für Nachlässigkeit. Vor eigenem Publikum braucht die Mannschaft dringend ein Ergebnis, das wieder Sicherheit bringt und den Druck aus dem Saisonfinale nimmt. FC Rottenburg hat mit dem 3:0 gegen Waiblingen einen wichtigen und überzeugenden Sieg gefeiert. Mit ebenfalls 35 Punkten ist die Ausgangslage identisch, die Bedeutung dieser Partie deshalb umso größer. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft und kann mit deutlich ruhigerem Puls in die letzten Spieltage gehen. Wer verliert, bleibt tief in der Nervenzone. Viel enger, viel unmittelbarer und viel emotionaler lässt sich ein Duell im unteren Mittelfeld kaum aufladen.