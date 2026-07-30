FC Holzhausen: „Ja, ich bin zufrieden“

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Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Daniel Seemann vom Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen eine erste Bilanz. Der Coach blickt auf die bisherige Vorbereitung, stellt die Neuzugänge vor und benennt die Erwartungen für die kommenden Spiele in der Oberliga sowie auf das erste Pflichtspiel in der 2. Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten SV Nehren.

Die intensive Sommerzeit fordert der Mannschaft alles ab, doch die Zwischenbilanz nach den bisherigen Einheiten fällt positiv aus. „Ja, ich bin zufrieden. Wir sind aber immer noch dabei, unsere Abläufe mit und gegen den Ball zu verfestigen. Gut war, dass wir die Neuen schnell integriert haben. Verbesserungspotenzial gibt es noch in allen Bereichen“, sagt Daniel Seemann gegenüber FuPa.

Frisches Blut für den Kader

Um für die neue Spielklasse gerüstet zu sein, hat sich der Verein gezielt auf mehreren Positionen verstärkt. Zu den Zugängen gehören Denis Bozizevic von der SG Empfingen, Walter Vegelin vom CfR Pforzheim, Felix Hörmann von der U19 des TuS Ergenzingen, Daniel Breuninger vom SSV Reutlingen, Niklas Klemenz aus Dornhan sowie Leander Vochatzer, der ebenfalls vom SSV Reutlingen zum Team gestoßen ist.

Hervorragender Eindruck der Zugänge

Die Integration der neuen Kräfte verläuft bisher reibungslos und macht Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf. Von den neuen Spielern zeigt sich der Coach menschlich wie sportlich sehr angetan: Er bescheinigt den Zugängen „einen sehr guten Eindruck. Sportlich sowie charakterlich passen sie sehr gut zu uns.“

Kaderplanung vorerst abgeschlossen

Trotz des geöffneten Transferfensters sieht der Trainer derzeit keinen Anlass für weitere personelle Veränderungen. Auf die Frage nach möglichen weiteren Zugängen betont Daniel Seemann knapp: „Nein, wir sind voll.“ Auch was den aktuellen Spielerkreis betrifft, herrscht Klarheit, denn es deuten sich keinerlei Abgänge an: „Auch dort wird sich nichts ändern.“

Die Tugenden des Aufsteigers

Um in der Oberliga zu bestehen, braucht es neben fußballerischer Qualität vor allem den richtigen Teamgeist und den unbedingten Willen. Daniel Seemann weiß genau, welche Eigenschaften in den kommenden Wochen entscheidend sein werden. Als größte Stärken seiner Mannschaft sieht er „Leidensfähigkeit und eine Mannschaft, die immer an sich glaubt“.

Das klare Ziel vor Augen

Nach dem geglückten Aufstieg bleibt der Trainer bodenständig und fokussiert auf das Wesentliche. Auf die Frage nach der Zielsetzung für das erste Jahr in der neuen Klasse antwortet Daniel Seemann ohne Umschweife: Als Saisonziel peilt das Team schlicht den Klassenerhalt an.

Ein enges Rennen an der Spitze

Der Kampf um die vorderen Tabellenplätze verspricht eine Menge Anspannung und Dramatik. Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten äußert sich Daniel Seemann jedoch zurückhaltend: „Ich finde es dieses Jahr sehr schwierig, einen Favoriten festzumachen. Ich vermute, die TSG Balingen, der SSV Reutlingen, der CfR Pforzheim und der KSC werden sich oben festsetzen und um die ersten Plätze kämpfen.“

Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr SV Nehren SV Nehren FC Holzhausen FC Holzhausen 15:30 PUSH

Fokus auf die Pokalaufgabe

Bevor es in der Liga um Punkte geht, steht das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Mit klaren Erwartungen geht der FC Holzhausen in das Spiel der 2. Runde im WFV-Pokal am Samstag um 15.30 Uhr beim Landesligisten SV Nehren. Die Haltung vor dem Duell beim unterklassigen Gegner ist eindeutig: „Pokalspiele sind immer besonders, wenn ein Klassenunterschied vorhanden ist. Meine Erwartung ist, dass wir das Spiel professionell angehen, ruhig bleiben in jeder Phase und das Spiel gewinnen.“