FC Holzhausen dreht 0:3, Young Boys siegen, acht Tore in Mühlhausen

---

Vor heimischem Publikum lastete auf Nöttingen der Druck, den Fehlstart vom ersten Spieltag wettzumachen. Diese Aufgabe ging die Mannschaft konzentriert an und belohnte sich früh: Jannis Rabold brachte die Gastgeber in der 12. Minute mit dem wichtigen 1:0 auf die Siegerstraße. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gäste aus Gmünd verzweifelt gegen die drohende Niederlage ankämpften, jedoch keine zählbaren Erfolge verbuchen konnten. Die Nöttinger Anhänger mussten lange zittern, bis die endgültige Erlösung folgte: In der 85. Minute markierte Marco Specht den Treffer zum 2:0-Endstand und besiegelte damit den ersten Dreier für sein Team. ---

Vor 365 Zuschauern lieferten sich der 1. CfR Pforzheim und der Bahlinger SC ein intensives Duell. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart und gingen in der 15. Minute durch Marko Pilic in Führung. Nur wenig später baute Noah Lulic den Vorsprung in der 24. Minute auf 2:0 aus. Doch die Gäste aus Bahlingen zeigten Moral: Nikita Ebel erzielte in der 28. Minute den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase drängte Bahlingen auf den Ausgleich und wurde für den Einsatz belohnt, als Rico Wuttke in der 85. Minute den umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand markierte. ---

Der TSV Essingen feierte vor heimischer Kulisse einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die TSG Balingen. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Niklas Groiß die Gastgeber in der 42. Minute mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Erman Kilic in der 57. Minute auf 2:0. Die Balinger gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch Simon Klostermann in der 64. Minute auf 2:1 heran, was noch einmal gewaltige Spannung in die Partie brachte. Für die Entscheidung sorgte schließlich Dominik Gebel, der in der 81. Minute den 3:1-Schlusspunkt setzte. ---

In einer hart umkämpften Begegnung sicherte sich der SSV Reutlingen einen wertvollen Auswärtssieg beim FC 08 Villingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Tim Schwaiger die Reutlinger in der 61. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur fünf Minuten später baute Konstantinos Markopoulos die Führung in der 66. Minute auf 0:2 aus. Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage, kamen aber durch Dominik Emminger in der 90. Minute nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer. ---

Die formstarke TSG Backnang unterstrich auch beim Aufsteiger FC Teningen ihre Ambitionen und siegte vor 250 Zuschauern deutlich mit 1:4. Tim Pöhler brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Giuliano Greco in der 37. Minute auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Teningen kurzzeitig Hoffnung auf, als Maximilian Resch in der 56. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch Backnang antwortete prompt und eiskalt: Fabijan Domic stellte in der 62. Minute den alten Abstand mit dem 1:3 wieder her. In der Nachspielzeit besiegelte Cayan Demirköprü in der 90.+2 Minute den 1:4-Endstand. ---

Eine schnelle und intensive Anfangsphase erlebten die Zuschauer bei der Punkteteilung zwischen dem FV Ravensburg und dem Türkischen SV Singen. Bereits in der 4. Minute brachte Yilmaz Daler die Hausherren aus Ravensburg mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gianluca Serpa erzielte in der 16. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf der hart umkämpften Partie gelang es keiner der beiden Mannschaften, den entscheidenden Treffer nachzulegen. ---

Was für eine Wende des FC Holzhausen: Der Karlsruher SC II führte nach Treffern von Jassin Manai (2.), Niklas Behr (4.) und Devin Sür (16.) bereits 3:0. Doch Tim Steinhilber verkürzte per Foulelfmeter in der 21. Minute, Henry Seeger traf zum 2:3 (31.). Nach der Pause glich Steinhilber mit seinem zweiten Tor zum 3:3 aus (60.). Jovan Djermanovic drehte die Partie in der 69. Minute endgültig, Lars Czerwonka erhöhte auf 5:3 (81.). Nico Engel gelang für Karlsruhe in der vierten Minute der Nachspielzeit nur noch das 4:5. Holzhausen bleibt damit nach zwei Spielen ungeschlagen und steht mit vier Punkten und 6:5 Toren auf Rang sechs. Karlsruhe hat bereits drei Partien absolviert, wartet aber weiter auf den ersten Sieg. Ein Punkt und 5:9 Tore bedeuten Rang 14. Für den Aufsteiger wurde aus einem frühen 0:3 noch der erste Oberliga-Sieg, für den KSC II aus einer komfortablen Führung eine bittere Niederlage. ---

Aufsteiger Young Boys Reutlingen hat seinen ersten Oberliga-Sieg gefeiert. Jonas Meiser brachte die Gäste in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch Lirim Hoxha glich für Türkspor Neckarsulm bereits fünf Minuten später aus. Kurz vor der Pause schlugen die Young Boys erneut zu: Hakan Aktepe stellte in der 45. Minute auf 2:1. Die Entscheidung fiel in der 59. Minute durch ein Eigentor von Karim El Abed zum 3:1 für Reutlingen. Die Young Boys sind damit nach zwei Spielen noch ungeschlagen und stehen mit vier Punkten sowie 4:2 Toren auf Rang fünf. Neckarsulm bleibt dagegen nach zwei Niederlagen ohne Punkt. Mit 1:4 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 16 und damit auf einem der vier direkten Abstiegsplätze. ---