FC Holzhausen deklassiert Echterdingen – Young Boys Reutlingen siegt

Mit dem Abschluss des 27. Spieltags der Verbandsliga Württemberg bleibt der Titelkampf spannend. Der FC Holzhausen ließ beim 6:0-Sieg in Echterdingen keine Fragen offen und verkürzt den Abstand auf Spitzenreiter Türkspor Neckarsulm auf fünf Punkte. Auch die Young Boys Reutlingen überzeugten gegen den TSV Heimerdingen 1910 mit einem klaren Erfolg und halten Anschluss an die Top Drei.

Einen emotionalen Fußballabend erlebten die 350 Zuschauer in Esslingen. Die Gastgeber starteten mit einem Rückschlag: Bereits in der 4. Minute beförderte Maurice Regber den Ball unglücklich ins eigene Netz. Doch Esslingen ließ sich davon nicht beirren und fand schnell zurück ins Spiel. Lukas Glaser glich in der 21. Minute aus, ehe Maurice Regber nur zehn Minuten später auf der richtigen Seite traf und damit seinen frühen Fauxpas wiedergutmachte. Nico Hummel erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, Jonas Eichinger setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand. ---

Im Spitzenspiel behielt Tabellenführer Türkspor Neckarsulm die Oberhand und feierte einen hart erkämpften Auswärtssieg beim TSV Oberensingen. Die Gäste kamen besser in die Partie: Pascal Sohm traf in der 8. Minute zur Führung, Cristian Gilés Sanchez legte in der 20. Minute nach. Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Samuel Bosler brachte Oberensingen nur fünf Minuten später wieder heran. In der Folge entwickelte sich ein offenes, intensives Spiel, doch weitere Treffer blieben aus. ---

Mit einem starken Auftritt sicherten sich die Sportfreunde Schwäbisch Hall einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen. Bereits in der 8. Minute eröffnete Niklas Wackler den Torreigen. Azad Toptik erhöhte in der 31. Minute, ehe Ali Gökdemir (51.) und Günter Schmidt (55.) den klaren Endstand herstellten. ---

Einen Befreiungsschlag landete die TSG Tübingen mit einem beeindruckenden 5:0-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd. Julio Leitao Gourgel (8.) und Constantin Zeyer (12.) stellten früh die Weichen. Jan Rieger erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0. In der zweiten Hälfte war erneut Constantin Zeyer erfolgreich (61.), ehe Tim Steinhilber kurz vor Schluss den Schlusspunkt setzte (89.). ---

Im Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle sorgte ein später Treffer für die Entscheidung. Markus Maurer brachte den TSV Berg in der 22. Minute in Führung, doch Leorant Marmullaku glich in der 54. Minute für den VfR Heilbronn aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Luis Weber in der Schlussminute zu und sicherte Heilbronn mit dem 2:1 den zehnten Saisonsieg. ---

Mit einem Heimsieg setzte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen Aufsteiger TSG Balingen II durch. Tim Seidler eröffnete in der 22. Minute, Nicola Zahner legte vier Minuten später nach. Dino Nuhanovic traf in der 32. Minute zum 3:0. Für den Schlusspunkt sorgte Luca Sigloch in der 75. Minute. ---