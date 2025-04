FC Holzhausen bleibt oben dran, 5:3-Sieg der Young Boys Reutlingen

Der TSV Heimerdingen 1910 und der VfR Heilbronn trennten sich in einem intensiven Spiel 2:2. Heimerdingen ging früh durch Max Stumm in der 3. Minute in Führung. In der 35. Minute erzielte Leorant Marmullaku den Ausgleich für Heilbronn, bevor David Scheurenbrand in der 63. Minute die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. In der 86. Minute sicherte Sebastian Bortel mit seinem Treffer den 2:2-Ausgleich für Heimerdingen. ---

Türkspor Neckarsulm gewann das Auswärtsspiel gegen den TV Echterdingen mit 3:1. Cristian Gilés Sanchez brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung und erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Mert Okar legte in der 39. Minute nach und erhöhte auf 3:0. In der 55. Minute erzielte Kevin Prekaj den einzigen Treffer für Echterdingen, der jedoch nicht ausreichte, um die Niederlage abzuwenden. ---

Der VfL Pfullingen gewann sein Heimspiel gegen die TSG Tübingen mit 2:0. In der ersten Halbzeit erzielte Aris-Cosmin Dragulin in der 44. Spielminute das 1:0 für Pfullingen, bevor Tom Ankele gleich nach der Halbzeitpause in der 46. Minute den 2:0-Endstand markierte. ---

In einem packenden Spiel setzten sich die Young Boys Reutlingen mit 5:3 gegen TSG Balingen II durch. Enes Isik brachte Balingen in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, doch Reutlingen glich in der 13. Minute durch Ivan Cabraja aus. Balingen ging in der 64. Minute erneut durch Isik in Führung, doch Reutlingen kämpfte sich zurück. In der 85. Minute erzielte Ante Galic das 4:3, bevor Savas Ioannidis in der 90. Spielminute den 5:3-Endstand besorgte. ---