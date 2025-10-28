FC Hochbrück feiert Erfolgsserie – Trainer peilt Aufstieg an

Nach zwei Siegen in 48 Stunden steht Hochbrück auf dem zweiten Tabellenplatz und strebt den Aufstieg an.

Bei dem einen oder anderen seiner Fußballer seien die Beine vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen den SV Am Hart durchaus etwas müde gewesen, räumt Emrah Seyrek ein, Spielertrainer des FC Hochbrück. Was auch nicht wirklich verwundert, denn sein Team ist keine 48 Stunden zuvor schon einmal auf dem Platz gestanden – im Nachholspiel der A-Klasse 2 beim SV Olympiadorf II.

Hochbrück-Coach will hoch hinaus

Dort holte Hochbrück einen umkämpften 3:2-Sieg. Und gegen den SV Am Hart würde nun eine mindestens ebenso hohe Hürde warten – dachten alle. Denn der Gegner ist zuvor in fünf Partien ungeschlagen gewesen und hat im Gegensatz zum Gastgeber kein kräftezehrendes Spiel in den Knochen. Doch dann kommt alles ganz anders: Vom Start weg spielt der FCH die Münchner an die Wand und spaziert zu einem 5:0-Erfolg.

Wir wollen aufsteigen.

Emrah Seyrek (Spielertrainer FC Hochbrück)

„Das war eine klare Angelegenheit“, bekräftigt Emrah Seyrek. Zwar muss seine Elf mehr als eine halbe Stunde auf den ersten Torjubel warten. Doch schon zuvor sei man deutlich besser gewesen und habe sich etliche Chancen erspielt, so der Coach. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt.“

FCH zeigt sich hungrig auf Tore

Dieses besorgt der Spielertrainer höchstselbst, als er in der 34. Minute eine Flanke von Kapitän Amir Hamzaoui einköpft. Keine 180 Sekunden nach dem 1:0 schlägt Hochbrück dann ein zweites Mal zu – durch Erkut Su, der mit seinem fünften Saisontreffer den 2:0-Halbzeitstand herstellt. Gar noch erfolgreicher ist in dieser Spielzeit bislang Georgica Chiata, der im Sommer vom FC Türk Sport Garching zum FCH gewechselt ist.

Er markiert nach dem Wechsel das 3:0 – bereits sein neunter Saisontreffer. Spätestens jetzt ist die Partie gelaufen, doch noch ist der Torhunger des FCH nicht gestillt. Und so schrauben Oussama Boulezaz und erneut Erkut Su das Ergebnis noch auf 5:0, ehe der Schlusspfiff die Gäste erlöst.

Sechster Sieg in Serie

Durch die zwei Siege binnen 48 Stunden setzt der FC Hochbrück seine Erfolgsserie fort. Nachdem es zu Saisonbeginn zwei Niederlagen setzte, hat der Club seither die Maximalausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen geholt. Der Lohn ist Tabellenplatz zwei – nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Birkenhof-Eschenried.

„Es hat am Anfang ein bisschen gebraucht, bis sich die Mannschaft gefunden hat“, erklärt Emrah Seyrek den holprigen Start seiner Elf. Schließlich hat es im Sommer nicht nur einen personellen Umbruch in Hochbrück gegeben – unter anderem kamen Razvan Stingu, Adrian Nagy (beide Türk Sport Garching), Marawan Hassan (Karlsfeld), Emanuel Jovic (VfR Garching) und Erkut Su (BSC Sendling) neu hinzu. Sondern in Emrah Seyrek, der zuvor nur als Spieler beim FCH aktiv war, übernahm auch ein neuer Coach das Kommando.

Hochbrück empfängt am Sonntag den Stadtrivalen Türk Garching II

Der 35-Jährige war früher lange Spielertrainer bei Türk Dachau und hat dieses Amt nun also auch in Hochbrück wieder inne. Dort habe er „eine neue Mannschaft aufgebaut“, die auf und neben dem Platz harmoniere, sagt Seyrek. Wobei das Ziel von Anfang an klar gewesen sei: „Wir wollen aufsteigen“, betont der Coach, dessen Team am kommenden Spieltag eine besondere Partie erwartet. Denn dann empfängt Hochbrück am Sonntag um 14.30 Uhr den Stadtrivalen FC Türksport Garching II, der seinerseits als Tabellenvorletzter zuletzt viermal in Serie verloren hat. (ps)

FC Hochbrück – SV Am Hart München 5:0 (2:0) FCH: Günaydin, Seyrek, Hassan (74. Dridi), Nagy, Boulezaz (84. Seyran), Su, Hamzaoui, Chiata, Crneta (74. Jovic), Jovanovic (74. Karovic), Vasiljevic. Tore: 1:0 Seyrek (34.), 2:0 Su (37.), 3:0 Chiata (64.), 4:0 Boulezaz (68.), 5:0 Su (76.). Schiedsrichter: Filip Barisic (SV Italia München) – Zuschauer: 10.