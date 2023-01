FC Hochbrück: Endlich zurück in die Kreisklasse – „Träumen tun die Jungs auf jeden Fall“ Aktuell Tabellendritter

Hochbrück – „Danach werden wir wissen, wo es für uns hingeht“, sagt Trainer Graziano Minichiello. Aktuell überwintert seine Elf als Tabellendritter – punktgleich mit dem zweiten Aufstiegsplatz.

„Träumen tun die Jungs auf jeden Fall“, sagt Minichiello bei der Frage nach dem Saisonziel. Will heißen: Nach vier Jahren in der A-Klasse möchte der FCH endlich zurück in die Kreisklasse. Hoffnungsvoll stimmt den Trainer dabei, dass seine Mannschaft sechs der restlichen neun Spiele auf eigenem Rasen bestreitet, wo man bisher noch keine Partie verloren hat. „Meine Vorgabe ist das Zwei-Punkte-System – das heißt, dass wir im Schnitt zwei Punkte pro Spiel holen“, sagt Minichiello. „Und ich denke, dass das am Ende zum Aufstieg in dieser Liga reichen sollte.“