FC Hochbrück: Endlich zurück in die Kreisklasse

Hochbrück – Die ersten drei Ligaspiele im neuen Jahr sind für den FC Hochbrück allesamt Spitzenduelle gegen die anderen Top-Klubs der A-Klasse 2. „Danach werden wir wissen, wo es für uns hingeht“, sagt Trainer Graziano Minichiello. Aktuell überwintert seine Elf als Tabellendritter – punktgleich mit dem zweiten Aufstiegsplatz.

„Träumen tun die Jungs auf jeden Fall“, sagt Minichiello bei der Frage nach dem Saisonziel. Will heißen: Nach vier Jahren in der A-Klasse möchte der FCH endlich zurück in die Kreisklasse. Hoffnungsvoll stimmt den Trainer dabei, dass seine Mannschaft sechs der restlichen neun Spiele auf eigenem Rasen bestreitet, wo man bisher noch keine Partie verloren hat. „Meine Vorgabe ist das Zwei-Punkte-System – das heißt, dass wir im Schnitt zwei Punkte pro Spiel holen“, sagt Minichiello. „Und ich denke, dass das am Ende zum Aufstieg in dieser Liga reichen sollte.“

Personell haben sich die Hochbrücker im Winter noch mal verstärkt: In Ivan Pisonic und Denis Saban kamen gleich zwei Kicker vom TSV Moosach. Überdies hat sich Batuhan Kir vom FC Phönix Schleißheim dem FCH angeschlossen. „Die neuen Spieler tun uns sehr gut“, betont Graziano Minichiello. „Vor allem in der Defensive brauchen wir mehr Stabilität. Außerdem werden wir durch die Neuzugänge taktisch flexibler.“

Nachdem der Coach seinen Spielern den kompletten Dezember über frei gegeben hat, treffen sich die Hochbrücker aktuell schon wieder einmal die Woche zum Kicken in der Halle. Ab 7. Februar startet dann die Wintervorbereitung – fünf Wochen lang, ehe am 12. März das erste Ligaspiel daheim gegen den FC Pontos ansteht.