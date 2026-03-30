FC Hitzhofen-O. baut Tabellenführung aus – Sandersdorf im freien Fall

– Foto: Johannes Traub

••Im Tabellenkeller verschärft sich der Abstiegskampf, während Sandersdorf und Kösching dringend Punkte brauchen, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Im Tabellenkeller wird die Lage für FC Sandersdorf immer bedrohlicher. Mit der 0:1-Heimniederlage gegen SV Zuchering bleibt das Team bei nur 9 Punkten und ist tief im Abstiegssumpf. TSV Kösching kassierte beim FC Mindelstetten ein 2:5 und bleibt Tabellenletzter mit 5 Punkten. Münchsmünster verpasste durch die Heimniederlage den Befreiungsschlag und muss weiter zittern.

Im Tabellenmittelfeld gab es einige Bewegungen. TSV Lichtenau setzte mit einem klaren 4:0-Sieg gegen SV Karlskron ein Ausrufezeichen und stabilisierte seinen Platz in der oberen Hälfte. SV Ingolstadt-Hundszell überraschte mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den favorisierten VfB Eichstätt II und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den sicheren Klassenerhalt. SV Kasing fährt mit dem 2:1-Auswärtssieg bei TV Münchsmünster ebenfalls einen Big Point ein und hält das Mittelfeld spannend.

Der FC Hitzhofen-Oberzell bleibt das Maß aller Dinge. Mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen TSV Hohenwart verteidigte der Spitzenreiter souverän seine Führung und steht nun bei 40 Punkten. Verfolger SV Denkendorf hielt mit einem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen SV Menning den Anschluss und bleibt auf Rang zwei. TSV Hohenwart verpasste durch die Niederlage die Chance, weiter Druck auf die Tabellenspitze auszuüben.

FC Hitzhofen-Oberzell erobert Tabellenspitze – Manuel Furino trifft zum Sieg gegen TSV Hohenwart!

In einem spannenden Duell der Kreisliga setzte sich der FC Hitzhofen-Oberzell am Wochenende mit 1:0 gegen den TSV Hohenwart durch und sicherte sich damit die alleinige Tabellenführung. Matchwinner war Manuel Furino, der in der 68. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Vor heimischem Publikum kontrollierte Hitzhofen-Oberzell weite Strecken des Spiels, fand jedoch lange Zeit kein Durchkommen gegen die kompakte Defensive der Gäste. Nach dem erlösenden Tor von Furino verteidigte der FC die knappe Führung souverän bis zum Abpfiff.

Durch diesen Erfolg klettert der FC Hitzhofen-Oberzell nun an die Spitze und liegt sieben Punkte vor dem neuen Zweiten SV Denkendorf. TSV Hohenwart rutscht nach der Niederlage auf Rang drei ab.

SV Kasing siegt knapp in Münchsmünster – Feigl trifft spät, doch zu spät Im spannenden Kellerduell der Kreisklasse setzte sich der SV Kasing auswärts mit 2:1 beim TV Münchsmünster durch. Vor 150 Zuschauern brachte Fabian Reichenberger die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sanser Calik in der 60. Minute auf 2:0. Erst in der Nachspielzeit konnte der TV Münchsmünster durch einen verwandelten Foulelfmeter von Moritz Feigl den Anschlusstreffer erzielen (90.), der jedoch zu spät kam. Mit diesem Sieg klettert der SV Kasing auf Rang 8 der Tabelle und steht nun punktgleich mit dem SV Ingolstadt-Hundszell. Der TV Münchsmünster bleibt auf Rang 12 und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Während Kasing mit dem Auswärtssieg etwas durchatmen kann, steht der TV Münchsmünster nach der Niederlage weiter unter Druck und muss in den kommenden Spielen dringend punkten.

FC Mindelstetten feiert furiosen 5:2-Heimsieg – Kappelmaier glänzt mit Hattrick Vor 180 Zuschauern in Mindelstetten zeigte der FC Mindelstetten eine überzeugende Vorstellung und besiegte den TSV Kösching mit 5:2. Marcel Kappelmaier avancierte mit einem frühen Hattrick (11., 18., 45.) zum Matchwinner und legte damit den Grundstein für den wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Die Gäste aus Kösching meldeten sich nach der Pause zurück: Jonas Betz verkürzte per Foulelfmeter in der 63. Minute und traf erneut in der 72. Minute zum 3:2. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Lukas Gaul verwandelte in der 80. Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum 4:2, ehe Michael Schneider in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand markierte. Besondere Szenen gab es bereits in der 24. Minute, als Sebastian Schneeberger (TSV Kösching) einen Strafstoß nicht verwandeln konnte – Fabian Sangl parierte stark. Durch diesen Sieg verbessert sich der FC Mindelstetten auf Platz 10, während der TSV Kösching Tabellenletzter bleibt.

Lichtenau fegt Karlskron mit 4:0 vom Platz Der TSV Lichtenau hat am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den SV Karlskron mit 4:0 besiegt. Vor 200 Zuschauern brachte Bastian Wagner die Hausherren bereits in der 10. Minute in Führung. In der 33. Minute erhöhte Marc Steingräber auf 2:0, ehe Fabian Christl in der 64. Minute den Deckel draufsetzte. Den Schlusspunkt setzte Lorenz Schweiger mit dem 4:0 in der Nachspielzeit. Für Karlskron, das auch durch die Gelb-Rote Karte für Thomas Müller in der 94. Minute begünstigt wurde, blieb es ein gebrauchter Nachmittag ohne echte Torchance. Durch den klaren Heimsieg klettert der TSV Lichtenau auf Rang 5 der Tabelle und bleibt in Schlagdistanz zu den Spitzenteams. Der SV Karlskron rutscht auf Platz 11 ab und steckt weiter im Tabellenkeller fest.

SV Denkendorf dreht das Spiel und springt auf Platz 2! In einem spannenden Duell der Kreisliga setzte sich der SV Denkendorf am 16. Spieltag mit 2:1 gegen den direkten Konkurrenten SV Menning durch und klettert damit auf den zweiten Tabellenplatz. Vor 100 Zuschauern starteten die Gäste aus Menning furios: Bereits in der 1. Minute traf Marcel Hubner zur frühen 1:0-Führung. Denkendorf ließ sich davon jedoch nicht beirren und glich schon in der 15. Minute durch Stjepan Lucic aus. In der zweiten Halbzeit brachte ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Johannes Lehner (67.) die Hausherren schließlich auf die Siegerstraße. Mit diesem Erfolg springt der SV Denkendorf auf Rang 2 der Tabelle, während der SV Menning durch die Niederlage auf Platz 7 abrutscht.

David Weixler schießt Hundszell zum wichtigen Heimsieg! In einem spannenden Duell der Kreisklasse setzte sich der SV Ingolstadt-Hundszell am Sonntagnachmittag knapp mit 1:0 gegen den VfB Eichstätt II durch. Vor 120 Zuschauern avancierte David Weixler in der 85. Minute zum Matchwinner, als er nach einem intensiven Spiel den erlösenden Treffer erzielte. Die Partie begann ausgeglichen, wobei beide Teams defensiv kompakt standen. Hundszell versuchte immer wieder über Johannes Rindlbacher und Elias Weixler Druck aufzubauen, während die Gäste aus Eichstätt auf schnelle Konter setzten. In der zweiten Halbzeit erhöhte Hundszell den Druck, ehe David Weixler kurz vor Schluss den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Durch diesen Erfolg verbessert sich der SV Ingolstadt-Hundszell auf Platz 9 und überholt dank des direkten Vergleichs den punktgleichen SV Kasing. Der VfB Eichstätt II bleibt trotz der Niederlage Vierter, verpasst jedoch den Anschluss an die Aufstiegsplätze.