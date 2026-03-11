FC Hettenhain: Vertrauen in Dominik Schneider

Dominik Schneider bleibt Trainer beim 1.FC Hettenhain – Foto: Timo Babic, Felix Gröner

Hettenhain. Die Verantwortlichen von B-Ligist FC Hettenhain haben vor dem Schlüsselspiel beim FC Limbach (So., 13 Uhr) eine wichtige Weichenstellung vollzogen und die Zusammenarbeit mit Trainer Dominik Schneider auf die Saison 2026/27 ausgedehnt. „Wir haben damit ein Zeichen für Stabilität und Vertrauen gesetzt. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Mannschaft sportlich unter Druck steht und sich in einer Tabellenregion befindet, die höchste Konzentration und Geschlossenheit erfordert. Der eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden – unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen“, erläutert Stefan Rosentreter im Namen des Spielausschusses.

Dominik Schneider habe klare Strukturen geschaffen, seine Arbeit im Training, seine taktische Handschrift und sein Umgang mit der Mannschaft hätten überzeugt. Besonders hervorgehoben wird Schneiders Fähigkeit, junge Spieler einzubauen und sie weiterzuentwickeln. Auch innerhalb des Teams genieße er großes Vertrauen, was sich in einer hohen Trainingsbeteiligung und einer positiven Stimmung trotz der sportlichen Herausforderungen widerspiegele. Mehrere knappe Niederlagen und unglückliche Spielverläufe haben dazu geführt, dass die Mannschaft hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt.

Trotzdem sehen die Verantwortlichen eine klare Entwicklung. Stefan Rosentreter: „Die Mannschaft tritt stabiler auf, zeigt kämpferische Leistungen und hat in vielen Partien nur knapp Punkte verpasst.“ Der FC ist derzeit Drittletzter, die zurückgezogene Zweite der TSG Wörsdorf steht als erster Absteiger fest.

Zeichen der Geschlossenheit gesetzt

Mit der Vertragsverlängerung, so Stefan Rosentreter, setze der 1. FC Hettenhain ein Zeichen der Geschlossenheit. Der Verein wolle die verbleibenden Spiele nutzen, um sich aus der gefährlichen Tabellenregion zu befreien und gleichzeitig die Grundlagen für eine erfolgreiche kommende Saison zu legen. Schneider selbst zeige sich motiviert und betont, dass er die Entwicklung der Mannschaft noch lange nicht abgeschlossen sieht.