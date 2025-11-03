FC Hersbruck unterliegt dem TSV Neunhof.

Von Beginn an war Neunhof lauf- und zweikampfstark und ließ die behäbigen Gastgeber im Geru-Plast Sportpark überhaupt nicht ins Spiel kommen. Bereits nach knapp zehn Minuten hatte der FC Glück, dass eine abgefälschte Flanke von der Torlatte ins Feld zurücksprang. Nach 17 Minuten war es dann so weit: Der TSV kombinierte sich ohne große Gegenwehr bis in den Strafraum, wo Galster den Ball problemlos zum 0:1 einschieben konnte. In der 26. Minute erhöhten die Gäste auf 0:2, als Dornauer wiederum völlig frei im Strafraum aus wenigen Metern abschließen konnte. Auch beim 0:3 nach 41 Minuten halfen die Hersbrucker mit. Ein Fehlpass in der eigenen Hälfte wurde auf Meier weitergeleitet, der keine Mühe hatte, den Ball zum 0:3 über die Linie zu schießen. Erst in der 45. Minute hatten die Gastgeber ihre erste Torchance, doch Schneider schoss die Freistoßhereingabe aus wenigen Metern über das Tor. Trainer Pfann fand anscheinend in der Halbzeitpause die richtigen Worte, denn in der zweiten Halbzeit zeigte sich der FC deutlich lauf- und zweikampfstärker. Schimpfhauser und Linnert scheiterten noch in aussichtsreicher Position an der vielbeinigen Abwehr, doch in der 70. Minute belohnten sich die Gastgeber. Nach einem gelungenen Spielzug lenkte der Neunhofer Liebsch den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Netz zum 1:3. Die endgültige Entscheidung dann in der 84. Minute, als Beyer den Querpass eines FC-Abwehrspielers am eigenen Strafraum erlief und frei vor Hersbrucks Torhüter-Bereich im Nachschuss den 1:4 Endstand herstellte.