FC Hennigsdorf verhilft dem Oranienburger FC zum Turniersieg SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf wird der Sieg entrissen

Beim Hallenturnier am 2.Weihnachtsfeiertag gewinnt der Oranienburger FC aufgrund des besseren Torverhältnisses.

In der Stadtsporthalle Hennigsdorf versammelten sich am heutigen 2.Weihnachtsfeiertag Schaulustige, um den WGH-Cup anzuschauen. Der ortsansässige FC Hennigsdorf hatte vier Mannschaften eingeladen und spielte am Ende eine entscheidende Rolle bei der Pokalvergabe. Zwar konnte man selber nicht mehr zum Turniersieg kommen, jedoch verhalf man mit einem 2:1 Sieg gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf dem Oberhavel-Kontrahenten Oranienburger FC Eintracht zum Turniererfolg. Die Berliner Gäste mussten sich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit dem zweiten Rang begnügen, obwohl man den direkten Vergleich gleich zu Beginn des Turnieres mit dem späteren Sieger noch für sich entscheiden konnte.

Der FC Hennigsdorf schon sich mit dem zweiten Sieg des Nachmittags auf den dritten Rang. Am Ende des Feldes entschied ebenfalls das Torverhältnis. Der FC Kremmen hatte hier gegenüber dem Berliner Team SSC Teutonia die besseren Karten.