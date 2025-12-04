 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Derby-Time in Hennef: Gegen den Siegburger SV stand Hennef-Coach Nils Teixeira (3.v.l.) noch selbst auf dem Platz.
Derby-Time in Hennef: Gegen den Siegburger SV stand Hennef-Coach Nils Teixeira (3.v.l.) noch selbst auf dem Platz. – Foto: Boris Hempel

FC Hennef will im "Bonusspiel" gegen Siegburg für Überraschung sorgen

Mittelrheinliga Formstarke Hennefer empfangen Aufstiegsanwärter Siegburger SV – Favoritenrolle klar verteilt

Der Blick auf die Tabelle erzählt nur die halbe Geschichte: Hinter dem Duell zwischen Hennef und Siegburg steckt deutlich mehr als Rang 13 gegen Rang 2. Beide Teams gehören aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga – Siegburg als Spitzenreiter der Formtabelle, Hennef auf Platz 4 dicht dahinter. Der Derbycharakter verleiht diesem Kräftemessen zusätzlich Brisanz, zumal Hennef nach einem schwierigen Saisonstart seinen Rhythmus gefunden hat. Siegburg reist als klarer Favorit an, trifft jedoch auf einen Gegner, der körperlich und kämpferisch voll im Aufwind ist.

Hennef sieht sich als klaren Außenseiter

Für Frank Fußhöller ist die Rollenverteilung eindeutig. „Siegburg schmiedet ambitionierte Pläne für die Regionalliga. Damit ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt“, sagt der 44-Jährige.

Gleichzeitig hebt er aber hervor, dass seine Mannschaft nach schwierigem Start inzwischen „eine Formkurve nach oben“ vorweise. Aus fünf Spielen habe man zehn Punkte geholt, und selbst im Pokal habe man gegen den Bonner SC „eine sehr gute erste Halbzeit“ gespielt.

Die Devise: mutig bleiben, diszipliniert agieren – und dem großen Rivalen das Leben schwer machen. „Wir wollen die Siegburger so lange wie möglich ärgern und selbstverständlich etwas Zählbares mitnehmen – im Idealfall drei Punkte, aber auch ein Punkt wäre absolut in Ordnung. Für uns ist das ein Bonusspiel.“

Besonders viel Wert legt Fußhöller darauf, dass sein Team über typische Hennefer Tugenden ins Spiel findet: Disziplin, Kampf, Wille. Er erklärt, dass Hennef gerade gegen die Topklubs regelmäßig starke Auftritte gezeigt habe – etwa gegen Hohkeppel, Vichttal oder Bergisch Gladbach.

Auch personell ist die Lage stabil: Zwar fehlen weiterhin sechs Spieler, „doch wir könnten zum vierten Mal in Folge mit derselben Startelf antreten“, sagt Fußhöller. Die 16 verfügbaren Akteure bildeten seit Wochen „eine eingeschworene Einheit“.

„Warum also nicht gegen Siegburg für eine Überraschung sorgen?“ fragt er – und lässt die Antwort bewusst offen.

Siegburg will „Big Points vergolden“ – und ist gewarnt vor Hennefs Physis

Für Siegburgs Trainer Alexander Otto kommt dieses Derby genau zur richtigen Zeit. Nach dem 4:0 gegen Vichttal sieht er seine Mannschaft in einem sehr stabilen Zustand. „Im Derby gegen Hennef treffen wir auf eine Mannschaft, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile deutlich stabilisiert hat“, erklärt der 41-Jährige.

Er weiß, dass Derbys nie einer normalen Tabellenlogik folgen: „Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze, und wir wissen, dass uns ein völlig anderer Spielcharakter mit neuen Anforderungen erwartet.“

Gleichwohl ist Ottos Anspruch klar: Der SSV will seine Leistung bestätigen und den Sieg aus der Vorwoche „vergolden“. Die eigene Spielidee soll Hennef aufgezwungen werden, allerdings mit der nötigen Ruhe und Kontrolle. „Uns ist bewusst, dass Hennef vor allem körperlich alles in die Waagschale werfen wird – aber genau darauf sind wir vorbereitet.“

Personell herrscht Luxus: „Aktuell haben wir keine verletzten Spieler.“ Ein seltenes Bild in dieser Phase der Saison – und ein Vorteil, den der Tabellenzweite in Hennef ausspielen will.

Favorit ja – Selbstläufer nein

Siegburg reist als klarer Favorit an. Die letzten vier Ligaduelle gingen allesamt an den SSV, und die Offensivkraft der Ottos-Elf ist beeindruckend. Doch Hennef hat sich stabilisiert, findet seinen Rhythmus – und geht mit offenem Visier in ein Derby, das mehr Spannung verspricht, als es die Tabelle vermuten lässt.

