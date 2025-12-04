FC Hennef will im "Bonusspiel" gegen Siegburg für Überraschung sorgen

Gleichzeitig hebt er aber hervor, dass seine Mannschaft nach schwierigem Start inzwischen „eine Formkurve nach oben“ vorweise. Aus fünf Spielen habe man zehn Punkte geholt, und selbst im Pokal habe man gegen den Bonner SC „eine sehr gute erste Halbzeit“ gespielt.

Die Devise: mutig bleiben, diszipliniert agieren – und dem großen Rivalen das Leben schwer machen. „Wir wollen die Siegburger so lange wie möglich ärgern und selbstverständlich etwas Zählbares mitnehmen – im Idealfall drei Punkte, aber auch ein Punkt wäre absolut in Ordnung. Für uns ist das ein Bonusspiel.“

Besonders viel Wert legt Fußhöller darauf, dass sein Team über typische Hennefer Tugenden ins Spiel findet: Disziplin, Kampf, Wille. Er erklärt, dass Hennef gerade gegen die Topklubs regelmäßig starke Auftritte gezeigt habe – etwa gegen Hohkeppel, Vichttal oder Bergisch Gladbach.

Auch personell ist die Lage stabil: Zwar fehlen weiterhin sechs Spieler, „doch wir könnten zum vierten Mal in Folge mit derselben Startelf antreten“, sagt Fußhöller. Die 16 verfügbaren Akteure bildeten seit Wochen „eine eingeschworene Einheit“.

„Warum also nicht gegen Siegburg für eine Überraschung sorgen?“ fragt er – und lässt die Antwort bewusst offen.