FC Hennef verpflichtet Rückkehrer Fabian Ernst

Der FC Hennef kann zur kommenden Saison mit einem vielversprechenden Neuzugang aufwarten: Fabian Ernst wird zur Spielzeit 2025/26 die Offensive der City Lions verstärken. Der 19-Jährige wechselt nach einem Jahr an der Post University in den USA zurück zum FC Hennef und ist für die erste Mannschaft eingeplant.

Für den jungen Angreifer ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits in der U17-Bundesliga sowie in der U19-Mittelrheinliga lief Ernst für den FC Hennef auf und überzeugte dort mit einer beeindruckenden Torquote. In der Saison 2022/23 erzielte er in 23 Einsätzen 22 Treffer und war einer der auffälligsten Offensivspieler seiner Altersklasse.

Es folgten kürzere Stationen bei den Nachwuchsteams von Fortuna Köln und dem Bonner SC, ehe sich Ernst für ein Auslandsjahr in den Vereinigten Staaten entschied. Dort lief er zuletzt für die Post Eagles auf, das Fußballteam der Post University, wo er sich sowohl sportlich als auch akademisch weiterentwickelte.