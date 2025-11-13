FC Hennef unter Zugzwang: „Porz ist eine Wundertüte“

Es ist eines dieser Spiele, die in einer Saison früh eine Richtung weisen können: Der FC Hennef, mit bislang nur acht Punkten im Tabellenkeller, empfängt die SpVg Porz, die nach zehn Spieltagen zwischen Überraschungscoups und Rückschlägen pendelt. Die Ausgangslage ist klar – der Druck lastet schwer auf der Heimelf, die nach dem 0:5 in Wegberg-Beeck dringend ein Erfolgserlebnis braucht. Porz dagegen reist trotz der 2:5-Niederlage gegen Vichttal, die nach einer 2:0-Führung und einer Gelb-Roten Karte kippte, mit breiter Brust an.

Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller findet deutliche Worte zur Lage und zum Gegner: „Für mich ist Porz in dieser Saison eine absolute Wundertüte. Sie schlagen Siegburg, schlagen Hohkeppel – kassieren aber auch ein 0:5 gegen Bornheim, verlieren gegen Weiden und klar gegen Frechen. Das zeigt, wie schwer sie einzuschätzen sind.“

Die Qualität des Gegners stellt er dennoch außer Frage: „Sie haben mit Johnny Wendt einen der schillerndsten und aus meiner Sicht besten Trainer der Liga. Er schafft es immer wieder, seine Mannschaft punktgenau einzustellen und maximal zu motivieren.“

Dass dieses Spiel im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig ist, lässt er keinen Moment offen: „Uns trennen aktuell sechs Punkte – und Porz ist definitiv eine Mannschaft, die wir zuhause schlagen müssen. Dafür braucht es Leidenschaft und Energie – der Rasen muss brennen. Es ist letztlich egal, wer in unserer Startelf steht: Wir müssen den Rasen umgraben und schon jetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison, um unser sportliches Überleben fighten.“

Verletzungssorgen werden immer größer

Die Personallage bezeichnet Fußhöller offen als „extrem gebeutelt“:

„Gegen Beeck haben bereits sechs Spieler gefehlt, allen voran Ansgar Pflüger, dessen Ausfall schlicht nicht zu kompensieren ist. Jetzt kommen weitere Probleme dazu: Kai Schuster ist gelb-rot gesperrt, Daniel Sopo hat Achillessehnen-Probleme, und aktuell sehe ich keinen Spieler, der sicher in den Kader zurückkehrt.“

Weil auch die U19 im Spitzenspiel gefordert ist, wird Hennef improvisieren müssen. „Wer am Ende wirklich in der Startformation steht, wird sich vermutlich erst am Sonntag entscheiden.“

Trotz aller Sorgen fordert er maximalen Einsatz: „Leidenschaft und Mentalität entscheiden dieses Spiel – und das kann diese Mannschaft. Die Truppe, die am Sonntag mehr Herz auf den Platz bringt, wird das Spiel gewinnen.“

„Die Niederlage tat weh – aber wir fahren mit breiter Brust nach Hennef“

Auf der anderen Seite versucht Jonas Wendt seine Mannschaft nach dem 2:5 gegen Vichttal wieder aufzurichten: „Die Niederlage tat schon weh. Wenn du bis zur 75. Minute 2:0 führst – natürlich ein Stück weit glücklich –, und dann durch eine unnötige Gelb-Rote Karte so ins Hintertreffen gerätst, knabbert das ein paar Tage. Das wäre für uns ein riesiger Puffer gewesen.“

Die Niederlage sei aber nun abgehakt und der Blick richtet sich auf die kommende Aufgabe: „Hennef hat sich den Saisonverlauf sicher anders vorgestellt. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft individuell deutlich besser ist, als es der Tabellenstand aktuell widerspiegelt.“

Wendt nimmt dabei auch den gegnerischen Trainer in Schutz: „Für einen Trainer im ersten Jahr auf diesem Level ist es zudem nicht leicht, in solchen Phasen die richtigen Worte und den richtigen Umgang zu finden. Mit solchen Situationen wird Teixeira wachsen.“

„Wir müssen nicht zwingend gewinnen – verlieren dürfen wir aber nicht“

Porz reist ohne den ganz großen Druck an: „Wir müssen das Spiel in Hennef nicht zwingend gewinnen. Es ist der zwölfte Spieltag, die Saison ist lang. Wenn wir dort einen Punkt holen und die Distanz halten, können wir zufrieden sein. Verlieren sollten wir allerdings nicht, dann wird es tabellarisch wieder eng.“

Der Optimismus ist dennoch da: „Wir fahren mit breiter Brust nach Hennef. Wir performen seit Wochen sehr gut, die Mannschaft ist intakt, und Ausfälle kompensieren wir bislang ordentlich.“

Neben Shin-Young Hwang, der sich im Vichttal-Spiel eine Schulterverletzung zugezogen hat, wird auch Ibrahim Hajri Gelb-Rot gesperrt und Etienne Kamm (Urlaub) fehlen. Zurückkehren könnte Luca Fünfzig, der zuletzt am achten Spieltag zum Einsatz kam.

Die Personallage trübt seine Zuversicht jedoch nicht: „Wir sind optimistisch, eine sehr gute Startelf und eine ordentliche Bank stellen zu können – und dass wir in Hennef drei Punkte entführen können.“