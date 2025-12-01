FC Hennef mit Big Points im Kellerduell gegen Teutonia Weiden

Der FC Hennef hat im enorm wichtigen Kellerduell des 13. Spieltags einen wertvollen Dreier eingefahren. Der 3:2-Erfolg bei Teutonia Weiden verschafft den Hennefern nun fünf Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz – genau jenen Rang, den die Weidener aktuell einnehmen. Für die Gastgeber wird es im engen Tabellenkeller zunehmend brenzlig, zumal jetzt noch die schweren Aufgaben gegen Merten und Frechen anstehen.

Hennef legte den Fokus sofort offensiv aus – mit Erfolg. Bereits nach drei Minuten bediente Fabian Ernst mit einem perfekt getimten Ball in den Lauf Levi Dang, der im Eins-gegen-eins eiskalt zum 0:1 vollstreckte. Für Weidens Sportlichen Leiter Keskin Kilic war es ein schmerzhafter Déjà-vu-Moment: „Wie so oft hat uns schon in der 3. Minute ein Gegentor erwischt – und das tut jedes Mal weh.“

Hennef nutzte den frühen Treffer als Basis für eine dominant geführte erste Halbzeit. „Über 90 Minuten hatten wir das Spiel im Griff und dominierten vor allem die erste Hälfte klar“, betonte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Mehrere Chancen auf das 0:2 – unter anderem durch Dang und Köhl – blieben jedoch ungenutzt. „Mit einem zweiten oder dritten Treffer wäre die Partie früh entschieden gewesen – diese Chancen ließen wir jedoch liegen“, so Fußhöller.

Weiden kommt zurück – Hennef antwortet doppelt

Weiden arbeitete sich zurück in die Begegnung und belohnte sich durch Gaël Deves, der nach Vorarbeit von Shadrac-Don Futi das 1:1 erzielte. „Wir haben Charakter gezeigt, uns zurückgearbeitet und völlig verdient das 1:1 gemacht“, sagte Kilic.

Doch die Freude hielt kaum fünf Minuten. Hennef reagierte und schlug mit zwei schnellen Treffern zurück: Philipp Köhl verwandelte einen clever gespielten, schnell ausgeführten Freistoß von Leon Rosic zum 1:2 und nur kurz darauf köpfte Fabian Ernst eine verlängerte Hereingabe von Dang zum 1:3 ins Netz. "Die Reaktion der Mannschaft war stark", lobte Fußhöller die schnelle Antwort auf den Ausgleich.

Weiden wirft alles rein – Gediktas lässt hoffen

Trotz des Doppelschlags gab Weiden nicht auf. Mit der Einwechslung der Gediktas-Zwillinge kam neuer Schwung, und der Druck stieg spürbar. Kilic schilderte die Schlussphase eindrücklich: „In den letzten 20 Minuten haben wir alles reingeworfen, den Gegner unter Druck gesetzt, ständig im und vor dem Strafraum gewesen. Wir hatten Chancen im Minutentakt – aber der Ball wollte einfach nicht öfter über die Linie.“

Erst in der Nachspielzeit traf Bekir Gediktas zum 2:3, doch der späte Anschluss reichte nicht mehr. Hennef verteidigte den Vorsprung entschlossen zu Ende. „Unterm Strich war es ein hochverdienter Auswärtssieg, auch wenn die Partie in der Schlussphase unnötig spannend wurde“, fasste Fußhöller zusammen.

Hennef mit Rückenwind – Weiden unter Druck

Während Hennef mit nun zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen eine deutliche Aufwärtstendenz zeigt und selbstbewusst ins kommende Derby gegen den Siegburger SV geht, bleibt Weiden tief im Kampf um den Klassenerhalt.

Kilic brachte den Frust der Gastgeber klar auf den Punkt: „Am Ende steht ein 2:3, obwohl deutlich mehr möglich war. Es ist unglaublich bitter. Und es tut richtig weh.“ Für Teutonia wird das Restprogramm vor der Winterpause zu einem echten Härtetest – und zu einem Wegweiser, ob der Abstand auf die Konkurrenz noch verkürzt werden kann.