FC Hennef installiert Nils Teixeira als Cheftrainer zur Saison 2025/26

Der FC Hennef hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen: Nils Teixeira übernimmt zur Saison 2025/26 die Position des Cheftrainers. Der 34-Jährige war erst in der Winterpause als Spieler vom SV Eintracht Hohkeppel zu den „City Lions“ gewechselt und soll künftig die sportliche Ausrichtung des Vereins in neuer Funktion mitgestalten.

Teixeira erfüllt aus Sicht des Vereins alle Voraussetzungen für das anspruchsvolle Amt. „Tex erfüllt das Anforderungsprofil, welches wir für unseren neuen Trainer erstellt haben, in einem besonderen Maße. Er spricht die Sprache der Jungs und ist darüber hinaus ein absoluter Fußballfachmann“, erklärt Sportlicher Leiter Frank Fußhöller. Ein wesentlicher Aspekt sei dabei auch die enge Verbindung zum neuen U19-Trainer Mutlu Demir. „So dass der Übergang von unserer exzellenten Jugendabteilung in den Seniorenbereich noch reibungsloser und griffiger sein wird. Im Fokus steht ganz klar die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler.“

Mit seiner langjährigen Profierfahrung, die unter anderem 110 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie internationale Partien in der Europa League umfasst, bringt Teixeira einen breiten Erfahrungsschatz mit. Seine Spielerlaufbahn führte ihn unter anderem zu Eintracht Frankfurt, dem FSV Frankfurt, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und Fortuna Köln. Auch im Ausland war der Defensivspezialist aktiv: Für Apollon Limassol in der ersten zyprischen Liga absolvierte er 31 Pflichtspiele. In seiner Jugendzeit feierte Teixeira unter anderem eine deutsche U19-Meisterschaft und gewann den DFB-Juniorenpokal.