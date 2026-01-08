FC Hennef holt Oelbaum: Defensive soll stabiler werden

Der FC Hennef 05 hat im Wintertransferfenster personell nachgelegt und seine Defensive gezielt verstärkt. Mit Kenny Oelbaum wechselt ein 19-jähriges Abwehrtalent vom Ligakonkurrenten SSV Merten nach Hennef. Der beidfüßige Verteidiger ist 1,95 Meter groß und soll mit seiner Physis und Vielseitigkeit zusätzliche Stabilität in die zuletzt geforderte Hintermannschaft bringen.

Oelbaum kam in der laufenden Saison beim SSV Merten auf acht Einsätze, stand dabei allerdings nur einmal über die volle Distanz auf dem Platz. Trotz seines jungen Alters bringt er eine umfangreiche fußballerische Ausbildung mit. Seine Nachwuchslaufbahn führte ihn unter anderem über Viktoria Köln und den Bonner SC, wo er als taktisch geschulter und zweikampfstarker Defensivspieler ausgebildet wurde. Im vergangenen Sommer zog er sogar das Interesse des 1. FC Kaiserslautern auf sich, kehrte jedoch aus unterschiedlichen Gründen wieder zurück.

Dass der FC Hennef 05 nun den Zuschlag erhielt, war keineswegs selbstverständlich. Auch in der aktuellen Winterpause soll es zahlreiche weitere Interessenten gegeben haben. Umso zufriedener zeigte sich die sportliche Leitung. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller betonte „Auch jetzt im Winter waren eine Menge Vereine an Kenny interessiert und ich bin sehr froh, dass Kenny den Weg nach Hennef gefunden hat, um seine sportliche Entwicklung hier zu gehen.“

Sportlich kommt der Neuzugang zu einem Zeitpunkt, an dem jeder Punkt zählt. Der FC Hennef überwintert mit Trainer Nils Teixeira auf Tabellenplatz 13, dem ersten Nichtabstiegsrang. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz, den Teutonia Weiden belegt, beträgt aktuell fünf Punkte. In der anstehenden Frühjahrsrunde wollen die Hennefer frühzeitig weitere Zähler sammeln, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Oelbaum soll dabei helfen, die Defensive zu festigen und zusätzliche Optionen im Abwehrverbund zu eröffnen.