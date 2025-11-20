FC Hennef bringt den Bonner SC ins Schwitzen

350 Zuschauer erlebten im Anton-Klein-Sportpark ein Pokalduell, das aus Hennefer Sicht vor allem eines bot: Mut und lange Zeit echte Hoffnung auf eine Überraschung. Am Ende setzte sich der Regionalligist Bonner SC mit 4:1 durch – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nicht vollständig abbildet.

Die Mannschaft von Nils Teixeira presste früh, attackierte hoch und stellte die favorisierten Bonner vor sichtbare Probleme. In der 12. Minute folgte die verdiente Führung: Levi Dang verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt flach unten rechts. Keeper Elias Bördner war in die andere Ecke unterwegs.

„Wir spielen eine überragende erste Halbzeit, zeigen richtig geile Mentalität, gehen früh drauf, pressen hoch und bekommen völlig zurecht den Elfmeter“, schwärmte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller.

Und Hennef hätte sogar erhöhen können. Mehrere sauber herausgespielte Situationen – unter anderem über Leon Rosic und Ansgar Pflüger – blieben ungenutzt. Dann schlug der BSC zu: Mit dem ersten echten Abschluss traf Serhat Koruk in der 32. Minute aus 18 Metern sehenswert in den Winkel. Ein Tor, das Fußhöller zwar als „überragenden Abschluss“ anerkannte, aber zugleich als „extrem ärgerlich“ einstufte, weil Hennef zu diesem Zeitpunkt das 2:0 „ganz klar hätte machen müssen“.

Zehn Minuten reichen dem BSC

Nach dem Seitenwechsel kam Bonn stärker heraus – auch begünstigt durch einen unglücklichen Gegentreffer aus Hennefer Sicht. Ein abgefälschter Schuss von Eray Isik senkte sich in der 62. Minute über Keeper Hellwig ins Tor. Sechs Minuten später erhöhte Robin Bird eiskalt zum 1:3.

„Nach der Pause bekommen wir dann ein ‚Lümmel-Tor‘ und Bonn entscheidet die Partie innerhalb von zehn Minuten durch vermeidbare Gegentreffer“, ärgerte sich Fußhöller. Spätestens das 1:4 durch Jonas Berg (73.) nach einem Eckball von der linken Seite entschied die Partie.

Die Schlussphase zeigte dann den Unterschied zwischen Mittelrhein- und Regionalliga:

„Natürlich sieht man hinten raus die physische Stärke des BSC – alles andere wäre bei einem Regionalligisten auch verwunderlich“, resümierte Fußhöller.

Klares Ergebnis – aber eine Leistung, die Mut macht

Nicht nur das Resultat, auch der Einsatz machte den Unterschied: Hennef warf alles in die Waagschale, verteidigte mutig, blieb spielerisch aktiv – und bekam dafür vom eigenen sportlichen Leiter ein großes Lob. „Das 1:4 ist deutlich zu hoch. Ein knapperes Ergebnis wäre gerechter gewesen. Ich mache jedem einzelnen Spieler ein riesiges Kompliment: Das war eine richtig starke, geschlossene Mannschaftsleistung.“

Mit Blick auf die kommenden schweren Ligaspiele ist Fußhöller optimistisch: „Das macht großen Mut für die anstehenden Aufgaben. Jetzt heißt es Wunden lecken, dann bereiten wir uns Schritt für Schritt auf Weiden, Siegburg und Bornheim vor – und ich bin überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen.“