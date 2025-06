FC Hennef 05 angelt sich Nachwuchstalent von Viktoria Köln

Der FC Hennef 05 kann den nächsten Neuzugang für die Mittelrheinliga-Saison 2025/26 weiter voran und hat Offensivspieler Philipp Köhl unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Viktoria Köln an den Anton-Klein-Sportpark. Zuvor war der gebürtige Leverkusener mehrere Jahre in der Jugendabteilung von Bayer 04 aktiv, ehe er 2023 in die U19 der Viktoria wechselte.