FC Hellas/Makedonikos Hagen II feiert ersten Saisonsieg gegen TSV Dahl Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Hagen TSV Dahl Hellas Hagen II

Am dritten Spieltag der Kreisliga B1 Hagen konnte der FC Hellas/Makedonikos Hagen II seinen ersten Saisonsieg einfahren. Gegen den TSV Dahl setzte sich die Mannschaft nach einer torlosen ersten Hälfte am Ende mit 3:0 durch. Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams standen defensiv stabil und ließen nur wenige klare Chancen zu. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hellas den Druck und nutzte die Gelegenheiten konsequent aus.

Nico Möhrke eröffnete in der 64. Minute den Torreigen, nur fünf Minuten später erhöhte Adrian Begovic auf 2:0. Mit dem Treffer von Marcel Pasquale in der 78. Minute war die Entscheidung gefallen. Während Hellas/Makedonikos damit nach einem Remis und einer Niederlage erstmals dreifach punktete, musste der TSV Dahl die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Gäste fanden nach dem Rückstand nicht mehr richtig ins Spiel und konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen.