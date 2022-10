FC Hellas will sein Spiel durchdrücken Die Krefelder können in der Fußball-Kreisliga A zum Stolperstein für den OSV Meerbusch werden.

Unbequem werden kann die Aufgabe der Kaldenkirchener beim TIV Nettetal, der nicht nur über eine technisch beschlagene Elf mit guten Einzelkönnern verfügt, sondern in jüngster Vergangenheit auch das Verlieren verlernt hat.

Wollen die Meerbuscher am Reucher-Team dran bleiben, muss es beim FC Hellas Krefeld gewinnen. Der muss zwar weiter die Langzeitausfälle Rene Binger, Domenico Hildebrandt, Vittorio Manzo und Keeper Szymon Kacprowicz ersetzen, doch gibt Trainer Sebastian Steinhauer die klare Marschroute aus: „Der Gegner wird nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen sicher mit breiter Brust kommen. Doch wir wollen unser Spiel durchdrücken und den Aufstiegsaspiranten so lange wie möglich ärgern.“

Während die Chancen von Borussia Oedt durch einen Sieg gegen den Abstiegskandidaten VfL Willich II groß sind, sich weiter im Mittelfeld gut zu positionieren, wird das für Viktoria Anrath in der Verfassung der zurückliegenden Wochen gegen Rhenania Hinsbeck schwer. Drei Zähler fest eingeplant hat der das Feld so nach und nach von hinten aufrollendene CSV Marathon Krefeld, bei dem es auch personell wieder viel besser aussieht, für das Spiel beim Schlusslicht TSF Bracht. Da spricht schon einiges dafür, dass Torjäger Erhan Mutlu, bisher 13 Mal erfolgreich, seine Trefferquote noch weiter nach oben schraubt. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es in der Auseinandersetzung des SC St. Tönis III gegen den SSV Strümp, der sich trotz der vielen Abgänge bisher respektabel schlug.