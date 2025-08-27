FC Hellas und Anadolu Türkspor mischen überraschend vorne mit

Ob dies nur eine Momentaufnahme ist –die Wochen der Wahrheit kommen noch –, wird sich zeigen. Beim FC Hellas scheint der Komplettaufbau einer neuen Mannschaft aber offensichtlich schneller zu funktionieren, als selbst in den eigenen Reihen vermutet worden war. Und Anadolu Türkspor? Da hielt jeder nach dem Weggang von Goalgetter Samed Yesil sowie dem ein oder anderen weiteren wichtigen Spieler, den man gern weiterhin an der Randstraße Fußball spielen gesehen hätte, die Füße schön still. Aber zwei Brüderpaare erweisen sich inzwischen als echte Verstärkungen. Es handelt sich um Guiseppe und Lucas Parvisi sowie die aus Tönisberg gekommenen Mike und Nick Falcone. Vor allen Dingen letzterer, in Tönisberg und vorher in St. Tönis eher auf dem Abstellgleis, knüpft an alte Hülser Zeiten an.

Was bei der Truppe des neuen Trainers Ugur Karpuz besonders auffällt und in der Vergangenheit oft die Achillesferse war: die Defensive steht inzwischen gut. Noch kein Gegentreffer in dieser Saison spricht da eine deutliche Sprache. Am Sonntag kommt nun der SC Waldniel nach Krefeld – und es könnte sich schon die Spreu vom Weizen trennen.

Viktoria Anrath hat unterdessen das Toreschießen für sich entdeckt, wofür zehn Treffer der Beweis sind. Die turbulenteste Begegnung ging am vergangenen Wochenende allerdings in Willich über die Bühne. Der große Aufstiegsfavorit TSV Kaldenkirchen führte schnell mit 3:0, verlor aber noch mit 3:7. Vorentscheidend war dabei eine Rote Karte gegen Keeper Sebastian Stoffers nach gut einer halben Stunde.