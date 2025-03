FC Hellas muss sich beim Spitzenreiter beweisen

Auch wenn in diesem Jahr nicht alles nach Wunsch lief, marschiert der SC Union Nettetal II an der Spitze der Kreisliga A deutlich vorne weg. Am Sonntag steht der Stenzel-Elf nun das Heimspiel gegen den defensivschwachen FC Hellas Krefeld, der sich immer mehr an den Mannschaften ganz unten orientieren muss, ins Haus. Das sollte keine allzu hohe Hürde sein. Für SC-Torjäger Dustin Herrmann, der schon 26 Mal getroffen hat, fraglos eine gute Möglichkeit, seine stolze Quote noch zu erhöhen.