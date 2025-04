FC Hellas Krefeld stellt sich für die neue Saison neu auf

Vom Ligakonkurrenten KTSV Preußen Krefeld wechselt der 22jährige Schnapper zur neuen Edelstahlkampfbahn. Lucas ist sehr ehrgeizig und kann trotz seines jungen Alters bereits einige Einsätze in der Bezirksliga bim TSV Bockum sowie in der laufenden Saison in der Kr. A bei den Rothosen verzeichnen.

3.) Lukas Alexander Vogel

Vom Linner SV wechselt Lukas A. Vogel zum FC Hellas. Lukas spielte in der Saison 23/24 in der Bezirksliga beim SV Vorst und konnte sich trotz starker Konkurrenz einen Stammplatz erkämpfen, wo er insgesamt 24 Spiele bestritt und 2 Tore erzielen konnte.

4.) Enrico Velija

Ebenfalls vom Linner SV wechselt Enrico Velija zum FC Hellas. Der 27jährige Außenverteidiger nimmt die Herausforderung Kr. A voller Selbstbewusstsein und Freude an und hat sich bei tollen Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen für unseren Weg entschieden.

5.) Pascal David Stronczek

"Stronzo" spielt momentan beim FC Traar, in der Spitzengruppe der Kr. B 2. Der 23jährige Linksfuß kam ursprünglich vom TSV Bockum, wo er es in der Saison 23/24 auch zu 13 Ligaeinsätzen in der Bezirksliga gebracht hat. Er verfügt über viel Dynamik und Kampfgeist und wird die linke Seite beackern.

6.) Mustafa Kalincik

Musti kommt vom TSV Meerbusch zurück nach Krefeld, wo er davor beim BV Union 1 Stammspieler war. Beim TSV Meerbusch kam Musti in der Dritten in der Kr. A zu 4 Spielen und erzielte dabei 2 Tore.

7.) Christos Rizos

Chris wechselt von der A-Jugend des SC Viktoria Anrath (Sonderliga) wieder zurück zum FC Hellas. Chris hat Hellas-Stallgeruch, wo er von der F-Jugend bis zur C-Jugend bei uns spielte bevor er nach TSV Meerbusch wechselte und dort in der B- und A-Jugend eine sehr gute Torwartausbildung genießen konnte. Bei uns wird er seine ersten Seniorenschritte gehen und die entsprechende Erfahrung sammeln können.

8.) Luka Bjalava

Luka ist als älterer A-Junior unseres Vereins bereits Teil unseres Teams und wird nächste Saison von der A-Jugend fest in unsere 1. Mannschaft wechseln. Im Training der ersten Mannschaft zeigt er schon, welches Potential er hat. Er wird uns langfristig viel Freude bereiten. Luka spielt seit 2015 für unseren Verein.

Die Verantwortlichen sind mit dem bisherigen Verlauf der Kaderplanung für die neue Saison sehr zufrieden. Noch sind 2-3 Kaderplätze offen, wobei bereits 1 Zusage vorliegt, aber auf Wunsch des Spielers und aus Respekt dem bisherigen Verein in dieser heißen Ligaphase gegenüber, dies erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden soll. Mit weiteren interessanten Spielern ist man in guten Gesprächen, so dass sicherlich bis Mitte Mai der komplette Kader feststehen wird und damit unser Ziel, unsere 1. Mannschaft wieder in den oberen Tabellenregionen der Kr. A zu sehen, erreicht werden kann.

FC Hellas Krefeld

Der Vorstand