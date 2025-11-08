FC HELLAS Augsburg will Erfolgsserie ausbauen

FC HELLAS Augsburg will die Erfolgsserie von drei Siegen bei SpVgg Bärenkeller ausbauen. SpVgg Bärenkeller siegte im letzten Spiel gegen PSV Augsburg mit 4:1 und liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Letzte Woche gewann FC HELLAS Augsburg gegen TSV Leitershofen II mit 6:3. Somit belegt FC HELLAS Augsburg mit 21 Punkten den vierten Tabellenplatz.
SpVgg Bärenkeller steht aktuell auf Position sieben und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 25 Gegentore kassierte das Team von Jürgen Grahammer im Laufe der bisherigen Saison. Nach neun ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von SpVgg Bärenkeller insgesamt durchschnittlich: vier Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. SpVgg Bärenkeller befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.
FC HELLAS Augsburg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gäste. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC HELLAS Augsburg. Zuletzt lief es recht ordentlich für FC HELLAS Augsburg – zwölf Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.
Die Spielzeit von SpVgg Bärenkeller war bislang von großer Defensivnot geprägt. Kann SpVgg Bärenkeller den Schalter ausgerechnet im nächsten Spiel umlegen, zählt FC HELLAS Augsburg doch zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga?
Mit FC HELLAS Augsburg trifft SpVgg Bärenkeller auf einen Gegner, der nicht im Vorbeigehen zu schlagen ist.