FC Heitersheim und SF Eschbach bilden zur kommenden Saison eine SG

Es gibt viel zun tun: Enzo Minardi trainiert in der kommenden Saison die Spielgemeinschaft der Fußballer aus Heitersheim und Eschbach. – Foto: Claus G. Stoll

Die Fußballer aus Eschbach und Heitersheim kicken in der kommenden Saison zusammen. Die neu gegründete SG Heitersheim/Eschbach geht in der Kreisliga A an den Start. Trainer wird Enzo Minardi.

Nur zehn Punkte, mehr als 100 Gegentreffer und zwei Spielabsagen – hinter der ersten Männermannschaft des FC Heitersheim liegt eine Saison zum Vergessen. Im Vorjahr noch Meister in der Kreisliga A und Finalteilnehmer im Bezirkspokal ging es in der Spielzeit 2025/26 letztlich nur noch darum, eine dritte Spielabsage und den damit verbundenen Ausschluss vom Spielbetrieb abzuwenden. Der sportliche Abstieg aus der Bezirksliga war bereits im Frühjahr diesen Jahres nicht mehr zu verhindern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.