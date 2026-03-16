FC Heitersheim stellt Weichen für die Zukunft.

– Foto: Patrick Seeger

Zur aktuellen Saison 2025/26 übernahm Manuel zunächst die Rolle des Assistenztrainers, ehe er im Oktober das Amt des Cheftrainers antrat. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz kämpft er seither gemeinsam mit dem Team gegen den Wiederabstieg. Manuel verlässt den FC Heitersheim auf eigenen Wunsch. Sein Weggang wird eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Wir danken ihm von Herzen für seinen Einsatz und seine Loyalität und hoffen, ihn gemeinsam mit seiner Partnerin Ina und ihrer Tochter weiterhin regelmäßig bei den Spielen unserer Mannschaften begrüßen zu dürfen.

Der FC Heitersheim verkündet zum Saisonende den Abschied von Cheftrainer Manuel Pfefferle. Manuel kehrte zur Saison 2024/25 aus Ballrechten-Dottingen zu seinem Heimatverein zurück und wurde sofort zu einer tragenden Säule unserer Herrenmannschaft. Als wichtiger Fels in der Abwehr trug er maßgeblich zum Aufstieg in die Bezirksliga Freiburg bei und führte das Team zudem bis ins Pokalfinale. Aufgrund einer schweren Verletzung zum Rückrundenstart musste er das Finale leider von der Seitenlinie verfolgen – blieb aber trotz Rückschlag stets präsent und ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft und des Vereins.

Gleichzeitig freut sich der FC Heitersheim bekanntzugeben, dass Enzo Minardi zur Saison 2025/26 den Posten des Cheftrainers übernehmen wird. Enzo trainiert aktuell den FC Auggen II in der Kreisliga A und verfügt über langjährige Erfahrung bei regionalen Vereinen wie dem VfR Hausen, der Spvgg. Untermünstertal und dem SV Ballrechten-Dottingen. Die Gespräche mit Enzo begannen bereits früh im Winter, und wir sind sehr glücklich, dass er sich unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit für den FC Heitersheim entschieden hat. Bereits in den kommenden Wochen findet ein enger Austausch mit der Mannschaft statt, ebenso laufen Gespräche über mögliche Neuzugänge. Der FC Heitersheim blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit und heißt Enzo Minardi schon jetzt herzlich willkommen.

Kommentar von Aslan Ulubiev, Spielausschuss:

„Wir sind Peppo sehr dankbar, dass er uns bereits frühzeitig über sein Karriereende zum Saisonende informiert hat. Dadurch konnten wir schnell reagieren und die Weichen für die Zukunft stellen. Peppo wird uns schmerzlich fehlen und wir blicken gerne auf die gemeinsame Zeit zurück. Was er für die Mannschaft geleistet hat, ist großartig – und wir sind uns sicher, dass wir auch in Zukunft das ein oder andere Bier gemeinsam am Spielfeldrand genießen werden. Gleichzeitig sind wir froh, mit Enzo einen Trainer gewonnen zu haben, der viel Erfahrung und ein großes Netzwerk mitbringt. Er steht vor einer großen Aufgabe, doch wir sind überzeugt, dass er dieser gewachsen ist. Der Verein wird alles daransetzen, ihn dabei bestmöglich zu unterstützen.“